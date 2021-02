M3-as metró: Orosz mutyi, magyar buhera

A BKV menedzsmentje kijavítaná az orosz metrókocsik súlyos hibáit, a kormány kiegyezne a gyártóval, a főváros vezetése kiakadt az "arcpirító" ötletelésen.

A budapesti közlekedési vállalat három hónapig dugdosta az M3-as metróvonalra szállított metrókocsik beszerzésének körülményeit és a leszállított szerelvények műszaki színvonalát értékelő jelentést, így sokáig el sem jutott a BKV igazgatósága és felügyelőbizottsága elé. A BKV Zrt. igazgatósága mindenesetre decemberben felkérte a menedzsmentet, hogy értékelje a jelentést és dolgozzon ki részletes intézkedési tervet a hibák felszámolására. Ez a múlt hétre el is készült. Ám a helyzetértékelésükkel a főpolgármesteri kabinetben sem értett egyet mindenki. A Népszava forrásai egyenesen arcpirítónak nevezték az előterjesztést, amelyet a BKV menedzsmentje végül kénytelen volt visszavonni, így azt le is kellett venni az igazgatóság hétfői ülésének napirendjéről. Nem véletlenül rejtegették hónapokig a jelentést. Mint arról a Népszava számolt be elsőként, a műszaki, gazdasági és jogi kérdéseket külön-külön tárgyaló dokumentumban egészen durva megállapítások szerepeltek. A jelentés szerint az új kocsik vásárlásához képest a korábbi városvezetés által választott orosz – felújításnak beállított – konstrukció „igen szerénynek mondható megtakarítást eredményezett”, különös tekintettel „az üzemeltetés és karbantartás egyelőre nehezen prognosztizálható költségére”. A jelentés összeállítói 18 sorozathibát találtak tavaly nyárig. Az önmagában is súlyos problémaként jelentkező visszatérő rozsdásodás mellett, a pocsék hegesztés, az ülések esetenként balesetveszélyes törése, alkalmatlan anyagok használata, elavult felfüggesztési rendszer, ügyetlenül megvalósított ideiglenesnek szánt megoldások, orosz szabványok, gondatlan kivitelezés is kétes értékűvé teszi a beszerzést. A BKV vezetése a most visszavont intézkedési tervében továbbra is úgy tartja, hogy a lehetséges legjobb döntést hozták, a közbeszerzési eljárás tökéletes volt, a felmerült hibákat pedig a szállító Metrowagonmash folyamatosan javítja. A BKV vezetői szerint a „felújított” metrókocsik eleget tesznek a kor elégséges szintű műszaki elvárásainak. Korszerűnek nevezik például a kocsikon alkalmazott fékrendszert, bár ezeket a „tuskós” fékeket ma új járműveknél csak tehervagonokon használják. A kábelek gyorskötözővel és szigetelőszalaggal való rögzítését a BKV sem tartja elfogadhatónak, de majd az ütemezett karbantartások alkalmával kicserélik. Ugyanakkor szemrevételezéssel vizsgálják majd a hevenyészett hegesztéseket és felmérik a hiányzó tűzgátakat. Ez félmillió kilométer után várható. Addig remélhetőleg semmiféle baleset nem lesz, mert az oroszok által a belső burkolathoz használt furnérlemezekről és üveggyapotról kiderült, hogy nincs érvényes tanúsítványuk arról, hogy állják a tüzet. A korrózióra is van megoldás: bővítik az ajtósínekben kialakított furatokat. Igaz ez több ezer furatot jelent, így a BKV is „támogatná” egy utólagos korrózióvédelmi technológia alkalmazását. Az intézkedési terv legtöbb pontja arról szól, hogy felmérik a hibákat és felszólítják a vállalkozót javításra. A BKV többször is hangsúlyozza, hogy az MWM együttműködő. Bár egyelőre ahhoz nem járult hozzá az orosz cég, hogy az utólag klímával szereljék fel a kocsikat. A metrókocsik körüli problémák folyamatos szőnyeg alá söprése, az erősen vitatható eredményű metrókocsi-beszerzés miatti feljelentés halogatása komoly koalíciós feszültséget okoz a városvezetésben. Az is felmerült, hogy az egyik párt külön tesz feljelentést az ügyben, ha záros határidőn belül nem születik erről döntés. Sokan úgy vélik, hogy a bizonytalankodással a Karácsony-kabinet magára húzza a hármas metró kocsibeszerzésének botrányos ügyét, holott a választási kampány idején ellenzékiként hevesen ostorozták miatta a Tarlós-féle városvezetést.



Tovább csúszhat az alagútfelújítás

Erősen kétséges, hogy az uniós források felhasználását engedélyező magyar irányító hatóság hozzájárul ahhoz, hogy a BKV összesen 9,5 milliárddal többet fizessen az M3-as metró alagút-rekonstrukcióját végző cégnek az eredeti szerződéses árnál – értesült a Népszava. Ha megakad az ügy, akkor a hármas metró utasainak még tovább kell várniuk a felújított vonal átadására. A szerződésmódosítás több mint egy hónapja fekszik az uniós források felett őrködő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Miniszterelnökség illetékes helyettes államtitkársága asztalán, de a döntés csak nem akar megszületni. Márpedig jóváhagyás nélkül a fővárosnak magának kellene előteremtenie a pénzt, amire csekély az esély. Ha pedig nincs rá fedezet, akkor a tavalyi sok hónapos tárgyalássorozat ellenére mégis új tendert kell kiírnia a BKV-nak az alagútfelújítás még hátra levő feladatinak elvégzésére, hiába ódzkodott tőle. Mint arról a Népszava elsőként beszámolt: az M3-as metró alagútfelújítását 47,8 milliárdért elvállaló Swietelsky Vasúttechnika Kft. tavaly márciusban 18 milliárdos többletkövetelést nyújtott be az északi és a déli szakaszon előállt sorozatos csúszásra és extra feladatokra hivatkozva. A BKV lázas alkudozásba kezdett, mivel erre egyrészt nem volt forrása, másrészt a cég szakértői szerint legfeljebb 8 milliárd volt alátámasztható a követelésből. A döcögős tárgyalások lezárásához két tényezőre is szükség volt: az osztrák anyacég új vezetőt nevezett ki a magyar leányvállalat élére, a BKV pedig felmérte egy új tender kiírásának kockázatait. Végül decemberben középértéken megállapodtak. Csakhogy a magyar irányító hatóság ennél jóval csekélyebb áremelést tart elfogadhatónak, így erősen vonakodnak kiadni a hozzájárulást. Enélkül viszont nem írható alá a szerződésmódosítás, ez pedig további költség- és határidő-növekedést okozhat és veszélybe kerülhet az európai uniós forrásból történő megvalósítás – válaszolta a Népszava kérdésére a BKV. A fővárosi közlekedési cég a szerződésmódosításra vonatkozó szándéknyilatkozatban megjelölt 9,1 milliárd forint – továbbá 5 százalékos tartalékkeret – többletet a költségek átcsoportosításával fedezné, ami állításuk szerint nincs hatással a metróállomások akadálymentesítésére, bár azt nem tudatták, hogy az eddig is kifeszített költségkeretben hol találtak másutt szabadon felhasználható milliárdokat. A jelenlegi ütemezés mellett a középső vonalszakasz forgalomba helyezése a cég szerint 2023 januárjában várható (amit a munkára rálátó forrásaink erősen kétségesnek tartanak). Ez megfelelne a projekt európai uniós forrásból történő költségelszámolás időzítésének. Egy új közbeszerzési eljárás azonban borítaná az ütemtervet. Ráadásul az sem biztos, hogy olcsóbb ajánlatot kapnak.