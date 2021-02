Hahó, facebookosok! – Orbán videón reklámozza a konzultációt

A tervek szerint március 16-tól „a rendeletben előírt kezelésekre” mehetnek majd a beutaltak.

Több mint 200 dolgozóját olttatta be február 19-én a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt., hogy a hozzájuk tartozó fürdőkben március 16-tól újra megnyithassák az úgynevezett gyógyászati egységeket – közölte a Telex megkeresésére Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója.

A vezérigazgató elmondta, tovább csökkentik annak kockázatát, hogy vendég fertőzzön meg vendéget:

A tervek szerint március 16-tól csak a gyógyászati egységeket nyitják meg, hogy „a rendeletben engedélyezett kezeléseket” újra igénybe lehessen venni. Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök tavaly novemberben minden korábbinál szigorúbb intézkedéseket jelentett be , és a gyógyfürdőknek is be kellett zárniuk.