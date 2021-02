KSH: Pénztárca-nyitogató február

Ismét nagyobb lendülettel kezdtek el vásárolni az emberek: a KSH heti monitor adatai szerint a vásárlók 3 százalékkal több pénzt költöttek el idén január 8. és február 5. között a kiskereskedelmi üzletekben, mint tavaly ilyenkor.

Ismét nagyobb lendülettel kezdtek el vásárolni az emberek: a KSH heti monitor adatai szerint a vásárlók 3 százalékkal több pénzt költöttek el idén január 8. és február 5. között a kiskereskedelmi üzletekben, mint tavaly ilyenkor. Ez a statisztika az online kasszák adatai alapján mutatja a folyóáras változást, ezért a tényleges forgalomnövekedéshez ebből le kell vonni az inflációt. A járványhelyzet miatt megugró webáruházas költések viszont nem szerepelnek ezekben az adatokban, így ez összességében mintegy 1-2 százalékos forgalomnövekedést jelenthet a teljes kiskereskedelem számára, amire nyár óta nem volt példa. Pedig az idei év alapvetően nem indult jól a boltosok számára: az első három hétben csak 0,1, a teljes januárra vonatkozóan 0,5 százalékos pluszt mutattak a pénztárgépek. Ez azonban a drágulás miatt inkább a forgalom visszaesését jelezte, pláne, hogy - ahogy a válság során már megszokottá vált - főként az élelmiszervásárlásokból állt össze növekvő költekezés. Márpedig az élelmiszerek ára az átlagos inflációnál jóval nagyobb mértékben emelkedik, vagyis a minimális folyóáras növekedés még a ténylegesen megvásárolt árumennyiség csökkenését jelenthette. Az élelmiszer, ital, dohányáru kategóriában az év eleji 3,9-ről 6 százalékra, a nem szakosodott vegyesboltoknál – ezek főként a hipermarketek – 7,8-ról 10,2 százalékra gyorsult február elejére a növekedés a kasszaadatok alapján. Úgy tűnik, az emberek ráadásul nem csak a spórolást, de az otthonülést is megunták, az üzemanyagforgalom visszaesése legalábbis mérséklődni látszik: január első három hetében még 6,7 százalék volt a mínusz, a január 8. és február 5. közötti időszakban viszont már csak -2,1 százalékot mutatnak az adatok. Az iparcikkes boltok viszont továbbra is komoly forgalomcsökkenést szenvednek el, pedig már tavaly is nagyon gyatra évet zártak. Miután a diákok és a munkavállalók jelentős része gyakorlatilag egész évben otthon ült, így új ruhákra sem igazán volt szükségük, 2020-ban a 2015-ösnél is kevesebbet - a 2019-es 743 milliárd után mindössze 561 milliárd forintot - költöttek az emberek ruházkodásra. Sok butik be is zárt, a tavalyi első félévben a 17 ezer ruhaüzlet száma a Blokkk.com szerint mintegy 500-al csökkent. A karácsony sem úgy sikerült a boltosoknak, ahogyan azt szerették volna, még a népszerű ajándékcikknek számító termékek – könyv, számítástechnikai-, műszaki cikkek – forgalma is jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól. Az új év első heteihez képest a február eleji adatokkal is kiegészített statisztika még mindig jelentős visszaesést mutat a kulturális, szabadidős cikkek terén, igaz, könyvre, újságra, sportszerekre és játékokra már nem negyedével, hanem „csak” ötödével kevesebbet költöttek a vásárlók.