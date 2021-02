Letartóztatták El Chapo feleségét az Egyesült Államokban

Emma Coronel Aispurónak várhatóan kedden meg kell jelennie egy washingtoni szövetségi bíróságon.

Letartóztatták a bebörtönzött mexikói drogbárónak, a Köpcös néven ismert Joaquín Guzmánnak a feleségét hétfőn a virginiai Dulles nemzetközi repülőterén kábítószer-kereskedelemben való részvétel gyanújával – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium. A 31 éves Emma Coronel Aispurónak várhatóan kedden meg kell jelennie egy washingtoni szövetségi bíróságon. Coronel jelen volt a Guzmán elleni két évvel ezelőtti per tárgyalásain New Yorkban. A Reuters hírügynökség azt írta: nem lehet tudni, hogy a mexikói-amerikai kettős állampolgársággal rendelkező nő mit keresett a Washingtonhoz közeli nemzetközi repülőtéren. Guzmán az ország legszigorúbban őrzött börtönében, a coloradói Florence közelében tölti életfogytig tartó börtönbüntetését. 2019 júliusában ítélték őt el kábítószer-kereskedelemért, többszörös emberrablásért, kínzásért és gyilkosságért. A Köpcös (El Chapo) a Sinaloa kartellnek, Mexikó sokáig legnagyobb és legerőszakosabb kábítószer-kereskedő hálózatának volt a vezetője, s bár minden idők egyik leghírhedtebb bűnözője, az amerikai sajtó szerint hazájában, elsősorban szűkebb pátriájában, Sinaloa államban sokan egyfajta Robin Hoodként tekintettek rá. 2016-ban tartóztatták le Mexikóban – ahol korábban kétszer is megszökött a börtönből – és rövid időn belül kiadták őt az Egyesült Államoknak.