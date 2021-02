Szabad szemmel: az európai külügyminiszterek ügyeltek arra, hogy a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon

Nemzetközi sajtószemle, 2021. február 23.

Libération Az európai külügyminiszterek nagyon ügyeltek arra, hogy a kecske is jóllakjon, de azért a káposzta is megmaradjon, amikor tegnap Az európai külügyminiszterek nagyon ügyeltek arra, hogy a kecske is jóllakjon, de azért a káposzta is megmaradjon, amikor tegnap újabb szankciókat határoztak el Oroszország ellen, miután az nem hajlandó elengedni Navalníjt. Hogy ezután kik nem tehetik be a lábukat Nyugat-Európába, illetve kiknek fagyasztják be az ottani számláikat, az még nem ismeretes, de aligha olyanokról van szó, akik miatt túlzottan fájna Putyin feje. Igazából az EU-nak semmi kedve csörtébe bonyolódni az orosz vezetővel, a koronajárvány kellős közepén. Ezt mutatja, hogy semmiféle gazdasági megtorló intézkedést nem irányoztak elő. Pedig az hatott volna, hiszen Moszkva nagyban függ a nyersanyagok kivitelétől, egyetlen jelentős bevételi forrásától, illetve fő piacától, az uniótól. Erős jelzés lett volna az is, ha felfüggesztik az Északi Áramlat 2 építését. Csakhogy Németország úgy vigyáz a gázvezetékre, mint a szeme fényére, mert csökkenteni kívánja függését Lengyelországtól és Ukrajnától. Több más kormány viszont attól tart, hogy visszaütnek a retorziók. Ez a játszma soha nem volt nulla összegű, hiszen az orosz felvevőpiac igencsak fontos Európa számára. Ugyanakkor egy sor tag nem osztja a baltiak és a lengyelek félelmét a Kremllel szemben, még akkor is, ha Putyin a szervezeten belül kizárólag Orbán Viktorra számíthat feltétlen támaszként. De ettől még jó pár kormány nem hiszi, hogy a szankciók megingatnák a fennálló orosz hatalmat, és az előzmények arra utalnak, hogy igazuk lehet. A másik oldalon biztosnak látszik, hogy az elnök nem nézné ölbe tett kézzel, ha megpróbálnák sarokba szorítani. Ezt bizonyítja, hogy Lavrov még a kapcsolatok megszakítását is kilátásba helyezte, ha sokat pattog az unió. Ennyi is elég volt azután, hogy a 27-ek próbálják lecsendesíteni a nagy keleti szomszédot. Ezért igyekeztek nem kiváltani az oroszok haragját, de úgy, hogy fennmaradjon a tagok egysége és közben ragaszkodjanak az elvekhez. Abban bíznak, hogy sikerült elvégezni a házi feladatot, miután listára teszik az orosz rendszer néhány gonosztevőjét. A diplomáciai állóvizet azonban felkavarhatja, hogy Amerika visszatér a nemzetközi porondra. Joe Biden nem hagyott semmiféle illúziót az ügyben, hogy mit gondol Putyinról, ezért Washingtonban változik a hang. Ilyenformán azután az európai külügyminiszterek szükségesnek tartották, hogy tegnap videókonferenciát tartsanak új amerikai kollégájukkal. Lehet, hogy a régi, erős szövetséges felbukkanása nagyobb magabiztosságot eredményez Oroszországgal szemben?

Project Syndicate Javier Solana azt tanácsolja Bidennek, hogy az alulról kezdje meg a demokráciák védelmét a világban. A NATO volt főtitkára, aki előtte betöltötte az EU külügyi főbiztosának tisztségét, de dolgozott spanyol külügyminiszterként is, azért gondolja, hogy az új elnöknek a látványos új fórum helyett inkább apránként, helyi szinten kell újjáépítenie a jogállamot, mert azt a másik oldal szinte észrevétlenül, a mindennapokban, lépésről lépésre bonja le. A demokrácia egyértelműen visszaszorulóban van, ezért a spanyol politikus nagyon is érthetőnek nevezi, hogy első külpolitikai beszédében az amerikai vezető a demokratikus értékek megóvására összpontosított. Az általa felvetett csúcstalálkozóval azonban több baj is akad. Így mindjárt az nagy bökkenőt jelent, hogy az Egyesült Államok nimbusza Trump alatt erősen megkopott a demokrácia zászlóvivőjeként. Azután nagy dilemma, hogy kit hívjanak meg. Ha túl sok ország van jelen, az megnehezíti a konszenzust. Ha ellenben túl kevés, akkora rendezvény felesleges párhuzamosságot jelent olyan szerveződésekkel, mint például a G7. Ugyanakkor ha vendégül látnak olyan kormányokat, amelyeknek nem a legkifogástalanabb a pedigréje a jogállam kapcsán, nos, az bizonyos fokig menlevél lehet számukra. Ha viszont távol tartják őket, az stratégiai szempontból felesleges diplomáciai válságokhoz vezethet. Majd meglátjuk, hogy az elnök netán intézményesíteni akarja-e a fórumot. Ha egyszeri eseményről van szó, akkor az csupán jelképes volna, és nem éri meg a fáradságot. A második esetben viszont a reálpolitika könnyen felülírhatja a jó szándékot, hiszen az azonos politikai rendszer még nem jelent egységes érdekeket és célokat. Ezért nagyon nehéz volna közös nevezőre jutni. Az ellentétek viszont könnyen hiteltelenné tehetik a próbálkozást. Végül pedig a tanácskozást lehetne úgy tekinteni, hogy az éles választóvonalat kíván vonni a demokráciák és a tekintélyuralmak közé. A rengeteg globális veszély, a járvány, a klímaváltozás, stb. miatt egy új hidegháború egyáltalán nem kívánatos az USA és Kína között. Könnyen tönkre teheti a nagyon is szükséges nemzetközi együttműködést. Mindez persze cseppet sem jelenti, hogy fejet kell hajtani a demokrácia globális hanyatlása előtt. Hiszen létezik egy sor fórum, amelyet igénybe lehet venni. Továbbá a demokráciák megerősíthetik erkölcsi vezető szerepüket azzal, hogy elhatárolódnak az autokráciák visszaéléseitől. De ha a munka alulról kezdődik, és a helyi szintről tart a nemzetközi keretek felé, akkor az segíthet, hogy a jogállam visszakapja régi csillogását. Javier Solana azt tanácsolja Bidennek, hogy az alulról kezdje meg a demokráciák védelmét a világban. FT Újabb erőpróba készül az unió számára Lengyelországban, miután tartani kell attól, hogy a hatalom fokozza a nyomást a magánsajtóra, azon belül is főleg a külföldi kézben lévő orgánumokra és emiatt orbanizálódnak a viszonyok. A kormány ugyan a szakmai egységes tiltakozása, valamint egyik saját szövetségese és több amerikai politikus fellépése nyomán azt ígéri, hogy átdolgozza a különadó tervét, ám az igazából a független újságírás módszeres visszaszorításának a részét képezi. A PiS fennen hangoztatja, hogy a nagy multik kezén lévő újságok, tévék, stb. politikai kérdésekbe ütik bele az orrukat. Viszont a párt teljesen uralma alá vonta a közmédiát. A tavalyi elnökválasztás kapcsán az EBESZ ki is mondta, hogy az állami tévé teljesen részrehajló volt Duda államfő mellett. A műsorokból eltűntek a baloldali, illetve független szakértők, az állami hirdetések pedig csak a „közeli" szerkesztőségeknek járnak. A Nemzetközi Sajtó Intézet úgy értékelte, hogy a Jog és Igazságosság eszközként veti be a közreklámokat, miközben egy sor állami intézmény és vállat már nem fizet elő a nemszeretem kiadványokra. Ez pedig erősen érinti a független tájékoztatás anyagi alapjait. A sajtószabadság nemzetközi indexén a lengyelek 44 helyet zuhantak vissza, amióta Kaczynskiék 2015-ben visszaszerezték a hatalmat. És most nagyon sokat félnek attól, hogy ők is eltiporják a független újságírás nagy részét, ahogyan azt Orbán tette. Az EU évek óta birkózik a magyar és a lengyel kormánnyal, de a tagállamok nem tudnak dűlőre jutni az ügyben, miként szerezzenek érvényt az alapelveknek. Varsó most az olyan nemzetközi médiaóriásokat veszi célba, mint az Axel Springer, a Ringier vagy az amerikai Discovery. Szíve szerint elvenné tőlük a tulajdonukat, csak ezt persze az európai jog nem engedi. No, meg az amerikai kormányzat is szólt, hogy ezt azért nem kéne. Ezért a hatalom az Orlen állami olajtársaságot mozgósította, az fel is vásárolt a Passau német kiadótól csaknem 150 helyi és regionális újságot, hetilapot.

Washington Post Észak-Macedónia nemzetközi körözést adott ki a titkosszolgálat volt főnöke ellen, akinek ügyében pénteken mondják ki az ítéletet, ám éppen emiatt a bíróság házi őrizetet rendelt el ellene. Csakhogy eltűnt a megadott címről. Mijalkovot, aki a Budapestre menekült Gruevszki unokatestvére, az öt éve kirobbant nagy lehallgatási botrány miatt kívánják felelősségre vonni. A vád szerint ő volt a főcsővezető abban, hogy 10 éven át megfigyelték több mint 20 ezer ember, politikusok, bírák, újságírók és mások telefonját. Ez volt az botrány, amelybe belebukott az akkori kormánypárt, amely most a Zaev-kabinet távozását követeli, miután Mijalkov a jelek szerint olajra lépett. Félő, hogy ugyanazt csinálta, mint Gruevszki, aki azelőtt szökött Magyarországra és kapott ott menedékjogot, hogy meg kellett volna kezdenie kétéves börtönbüntetését egy korrupciós visszaélés miatt.