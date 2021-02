Izgalmas téma a Márkamonitor második L20 blokkjában

A márkabiztonság talán soha korábban nem kapott akkora hangsúlyt, mint manapság. Az online térben számos, előre nem is látható veszély leselkedik cégünk és brandünk megítélésére, ami közvetlenül is befolyásolhatja az üzleti eredményeket. A terület legfontosabb trendjeit vitatták meg a DOT Creative szakértői az L20-ban, a Lounge Group marketingkommunikációs műsorblokkjában, a 90.9 Jazzy Rádió Márkamonitor című adásában.

Az online márkabiztonság kérdése 2015-ben kapott először nagyobb hangsúlyt, amikor a legnagyobb videómegosztó portálon terrorszervezetekhez köthető tartalmaknál jelentek meg egyes márkák hirdetései –ezzel az eredeti hirdetői szándékkal homlokegyenest ellentétes hatásokat kiváltva. A Google és a YouTube természetesen azóta már lépett, így meghatározott szavak és kifejezések előfordulása esetén nem engedik megjelenni a reklámanyagokat. A brand safety biztosításának két legfőbb eszköze ma, a hirdetések biztonságos környezetben történő elhelyezése, illetve, ha az esetleges veszélyeknél működésbe lép az algoritmus és blokkolja a reklámokat, hogy ne kerüljenek ilyen tartalmak mellé. Mint mindennek, természetesen ennek is lehet árnyoldala, például egy, az állatvilágból származó hír is aktiválhatja a biztonsági rendszert, elég egy olyan hírre gondolni, hogy „A gyilkosbálna, aki megtanult énekelni”. Mivel már az anyag címében szerepel a „gyilkos” szó, várhatóan a piacon jelenleg használt rendszerek nem tudják megfelelően kezelni a helyzetet és eldönteni, hogy az adott környezetben a hirdetés megjelenthet-e vagy sem. A döntést segíti egy magyar brand safety fejlesztés, amely többek között már 18 nyelven érti az iróniát, a szarkazmust és listát készít a biztonságos és nem biztonságos tartalmakról egyaránt. Arról, hogy mit jelent az online világban a márkabiztonság, milyen problémákat vet fel a fogalom napjainkban, Kassitzky Attila, a DOT Creative ügyvezető igazgatója, valamint Papp Zoltán, az ügynökség médiaigazgatója beszélt a Lounge Group L20 műsorblokkjában, a Jazzy Rádió Márkamonitor című adásában. A szakértők válaszait a Márkamonitor február 17-i adásából ismerheti meg a Lounge Group oldalán,ahol a korábbi adások is visszahallgathatók.