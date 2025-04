Rekordszámú pályázat érkezett a Marketing Diamond Awards versenyre

Minden eddiginél több, összesen 125 pályázat érkezett a Marketing Diamond Awards – a Lounge Group közreműködésével elnevezésű országos marketingpályázatra. Idén első alkalommal olyan cég is volt, amely a verseny történetében először mind a 11 kategóriában nyújtott be anyagot. Emellett a most először nevezők száma is meglepetést okozott.