Erős immunválaszt ad a második Pfizer-BioNTech-vakcina

A Párizshoz közeli Villers-Cotterets hajdani királyi kastélyában a múlt számos fontos emlékét, köztük I. Ferenc teniszpályáját is feltárták. A francia nemzeti régészeti kutatóintézet (INRAP) tudósai 2019 óta dolgoznak a Párizstól mintegy 80 kilométerre fekvő helyszínen. I. Ferenc itt írta alá 1539-ben a Villers-Cotterets-i rendeletet, amely a latin a francia nyelv kizárólagos használatát írta elő az államigazgatásban és az igazságszolgáltatásban. A rendeletre emlékezve jövőre Villers-Cotterets lesz a francia nyelv nemzetközi városa. Látogatói üvegborítás alatt megcsodálhatják annak a pályának a maradványait, ahol a mai tenisz ősét (jeu de paume) játszották, amelyet I. Ferenc király és a kor nemes urai nagyra értékeltek. A teniszpálya a kastélyon kívül volt általában, kastélyudvaron belüli elhelyezése „nem igazán jellemző” – magyarázta az APF-nek Aurélie Raffin, a régészek egyike. A teret, amelynek területe kicsit kisebb, mint két teniszpálya, részben egy nézőknek szánt terület vette körül. „Nagyon ritka, hogy mindezt egy kastélyon belül hozhattuk felszínre” – mondta el Bénédicte Guillot, az INRAP munkatársa egy sajtókonferencián, ahol a 2020 nyarán és 2021 telén folyó ásatások eredményeit mutatták be. Feltárták egy középkori kastély, a Malmaison alapjait, erre épült I. Ferenc királyi rezidenciája, amelyet - a régi vár építőanyagaiból - 1540-re fejeztek be. Az ásatások, amelyek a következő hónapokban folytatódnak, az épület későbbi elemeit, köztük az orléans-i herceg 18. századból származó fürdőszobarendszerét is feltárták. Olyan tárgyak is előkerültek, amelyek a 19. századból maradtak fenn, amikor a kastély koldusok börtöne lett. Az épületben később idősek otthonát alakítottak ki, ma múzeumként működik.