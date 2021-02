Elakadt számonkérés - súlyos milliárdokat bukott a BKK

A BKK egyszerre készül az új e-jegyrendszer kialakítására és az előző, kudarcos projekt miatti perre. Az utóbbin eddig súlyos milliárdokat bukott.

A főváros közlekedésszervező cége eddig 8,1 milliárd forint veszteséget könyvelt el a balul sikerült elektronikus jegyrendszer (AFC) projekt miatt. A 2018-as üzleti évben 3,114 milliárd forintot, 2019-ben pedig további 5,009 milliárd forintot írtak le az AFC Projekt miatt. Jelenlegi ismereteik szerint a tavalyi évre nem számolnak el erre kiadást. Ha így is lesz, aligha ez a számla vége. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Karácsony Gergely főpolgármester hivatalba lépése után megválasztott új igazgatóságának készített jelentésből már tavaly kiderült: a hálózat kiépítését vállaló Scheidt & Bachmann-nal (SB) kötött szerződés – a fővárosra nézve előnytelen – módosításai miatt a német cég jogosan követelheti az addig legyártott, de még át nem vett termékek árának a megfizetését, sőt az állásidőt is. A cég követelése már akkor megközelítette a 7 milliárd forintot. A végszámla akár 16 milliárdot is elérheti. Ráadásul nagy az esélye annak, hogy a fővárosi önkormányzat végül kénytelen lesz kifizetni milliárdos számla legalább egy részét. Főként úgy, hogy szinte semmi nem történik a károk enyhítése érdekében. A BKK menedzsmentjét – élén Dabóczi Kálmán vezérigazgatóval –, valamint a projekt felelőseit még Tarlós István menesztette. A korábbi főpolgármester büntetőfeljelentést is tett az AFC Projekttel kapcsolatos esetleges visszaélések tisztázása érdekében. A feljelentés alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, de a rendőrség sajtószolgálata a Népszavával azt közölte, még folyik a nyomozás, ennél több információval most még szolgálhatnak. Karácsony Gergely tavaly augusztusban azt mondta, hogy "a BKK új vezetése és a hatóságok is dolgoznak azon, hogy kiderüljön, az előző városvezetés politikai felelőssége mellett kiket terhel büntetőjogi felelősség. És, hogy megtudjuk, milyen magánzsebekbe vándoroltak értékelhetetlen teljesítmény nélkül az adóforintok milliárdjai". A Népszava fejleményeket firtató kérdésére a Városháza most csak a nyomozást említette. A BKK pedig csupán annyit közölt, hogy a fővárosi vizsgálóbizottság megkeresésének eleget téve nagy mennyiségű iratanyagot adott át a projekttel kapcsolatban, azt, hogy ezzel mire jutott a bizottság, nem tudják. Nem sokra: a Havasi Gábor vezette testület ugyanis veszélyhelyzet miatt nem tud ülésezni. A BKK közölte: jelenleg előkészítés alatt az igényeinek érvényesítése a Scheidt & Bachmann-nal szemben. Lassan két és fél éve készítik elő. A BKK igazgatósága számára készített jelentés szerint a Scheidt & Bachmannnal 2014 októberében aláírt 91 millió eurós szállítói szerződés alkalmas volt arra, hogy szigorú projektvezetés mellett a beruházás sikeresen megvalósítható legyen. Csakhogy a szerződést később többször is módosították a fővárosra nézve nagyon előnytelenül. Így, ha a BKK nemzetközi bíróság elé viszi az ügyet, nem sok jóra számíthat. De úgy fest, kísérletet sem tesznek a milliárdok visszaszerzésére.