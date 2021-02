Iványi Gábor a fasizmushoz hasonlította Orbán rendszerét

A Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetője szerint Magyarország bűnös útra lépett, de vannak, akik kiálljanak ez ellen.

"A 0444-es számon – csak úgy, mint tíz évvel ezelőtt – újra fel lehet ajánlani számunkra az adó 1 százalékát" - jelentette be Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetője online sajtótájékoztatóján. Elmondta, ezt évekig nem lehetett megtenni, ráadásul az értelmes és tisztességes indok is hiányzott arra vonatkozóan, hogy 2015-től a kormány miért tagadta meg ezt a MET-től az adóhatóságon keresztül. Iványi Gábor hangsúlyozta, ebbe az elmúlt években nem is törődtek bele, a döntés ellen fellebbeztek. "Erre vonatkozóan bírósági eljárást is indítottunk, aminek során azonban teljesen szokatlan módon megtagadták a fellebbezésünket" - mondta a lelkész. Kifejtette, ezután a strasbourgi bírósághoz fordultak, ahol döntés született arról, hogy a MET-nek jár az egy százlék. "A magyar állam tehát kénytelen volt elismerni, hogy ez az összeg járt volna nekünk, s azt kártérítésként ki is kellett fizetnie" – mondta a szervezet vezetője. Iványi Gábor a sajtótájékoztatón bejelentette, a jövő héttől országos megmozdulásokat szerveznek, mert elfogadhatatlannak tartják azt, ahogyan a kormány velük és másokkal bánik. A lelkész erre példaként felsorolta a Magyar Tudományos Akadémia ügyét, illetve megemlítette a média állami átszervezését. "A jogainkat elvették és olyan törvényeket gyártottak, melyekkel utoljára a fasizmus idején próbálták a szervezetek működését egy kézben koncentrálni. Ez a politikai megközelítése a dolgoknak azonban mára meghaladottá és bűnössé váltak" – hangsúlyozta a lelkész hozzátéve, hogy Magyarország egyszer már járt ezen az úton a két háború között. "Mi azonban szeretjük annyira a hazánkat, hogy hangosan kiáltsunk ez ellen, s el szeretnénk érni, hogy Magyarország visszatérjen a törvényes, tisztességes, emberséges útra – összegzett Iványi Gábor. Végül szólt egy, a MET által indított petícióról is . Erre szerinte azért volt szükség, mert 2017 óta semmilyen kártérítést nem fizet a magyar állam, sőt újabb több száz milliós elvonásokat eszközölt a MET ellen. Ráadásul egyoldalúan, az egyház tagjainak határozott akarata ellenére vallási tevékenységet végző egyesületté silányította a szervezetet. "2010-ig egyházunknak nem voltak tartozásai, és nem volt számottevő nyeresége sem. Gondjaink kizárólag abból adódnak, hogy a magyar állam minden pártatlan szemlélő által látható módon, politikai megfontolásból vette el egyházi státuszunkat, s a diszkrimináció eszközével élve, a maga módján a jogfosztással üldözte és üldözi mai is közösségünket" – mondta Iványi Gábor. Hozzátette, amennyiben nem történik változás, a magyar állam nem ül tárgyalóasztalhoz és nem követi a magyar Alkotmánybíróság, a Velencei Bizottság és a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság iránymutatását, akkor a MET elveszíti a jó lelkiismerettel vállalt és eddig tisztességesen végzett, egyébként pedig hitvalló feladatait.