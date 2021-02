Kevés oltás, sok szervezés – „Egyelőre akadozik minden”

Sokan utasítják el az orosz vakcinát, néhányan viszont kifejezetten azt kérik. A kínai szer fogadtatása is ellentmondásos a háziorvosi rendelőkben. Vidéki körkép.

– Csütörtökön szóltak, hogy szombaton mehetek oltásra, de miután megtudtam, hogy az orosz vakcinát kapnám, visszautasítottam – mesélte egy hetvenközeli mohácsi férfi. Miután nem kért a Szputnyikból, a háziorvosa nem tudta megmondani, hogy mikor kaphat másfajta oltóanyagot. A baranyai férfi ódzkodása az orosz oltástól nem egyedi: a lapunk által megkérdezett háziorvosok mindegyike állította, a Szputnyik V-t nem igazán tudják használni, ugyanis a regisztrált beoltásra várók, amint megtudják, melyik vakcinát kapnák, inkább elutasítják a lehetőséget.

– Eddig egyetlen család három tagját tudtam vele beoltani, ők mindannyian direkt az orosz vakcinát kérték – mondta egy nagyatádi háziorvos. – Őket is csak a második körben oltottam. Az első alkalommal, amikor Szputnyikot kaptam, senkit sem tudtam beszervezni. A nagyatádi doktor eddig Pfizerrel és AstraZenecával oltotta pácienseit, kedden azonban 50 adag kínai vakcinát is kapott, így reményei szerint felgyorsulhat végre az oltási folyamat. – A Sinopharmmal szemben is érződik az elutasítás, a félszáz oltásra 120-130 páciensemet kellett megkérdeznem, mire összejött a létszám – folytatta a háziorvos, aki hozzátette: – Azért csak ennyit, mert a kínai vakcinát tulajdonképpen bárki megkaphatja, kivéve, akiknek korábban már volt heveny allergiás reakciója, ugyanis őket az oltópontokba küldi. A Szputnyikkal szemben amúgy nekem is fenntartásaim vannak, a leírás szerint ugyanis igazából csak teljesen egészségeseknek lehet beadni, elvileg már az sem kaphat, akinek magasabb a koleszterinszintje a normálisnál. A háziorvosok többsége szerint a jelenleginél sokkal több tájékoztatást kellene kapniuk a vakcinákról: egyfelől a betegek is kíváncsiak, másfelől maguknak is könnyebb lenne kiválasztani, melyik oltóanyagot kiknek ajánlhatják.

– Komoly tortúra, mire összeállítom az oltási listát – magyarázta egy somogyi háziorvos. – Az ÁNTSZ küld ugyan anyagokat, de nekem páciensenként végig kell néznem, melyik betegségére melyik adható, melyik kizárt. Rettenetesen nagy időt vesz el az adminisztráció: ki kell jelölnöm a betegeket, az oltás után ott a papírmunka, aztán a lejelentés, az adatok tovább küldése. A teljes hétvégém ráment, hogy szombaton délelőtt oltottam, utána pedig összeállítottam az eheti oltandók listáját. És ez így megy minden héten, ugyanis péntekenként kapom meg a listát, mennyi oltóanyagot kapok, s melyik veszélyeztetett csoportnak szánják. A nagyatádi háziorvos február eleje óta a körzetébe tartozó emberek közül 45-öt oltott be. 30-an AstraZenecát, 12-en Pfizert, 3-an Szputynikot kaptak. További 26 betegét küldte oltópontra. Erre a hétre 50 kínai vakcinát kapott, és 10 adag AstraZenecát. – Oltanánk a kollégákkal többet is, csak egyelőre akadozik minden: kevés a vakcina és bizalmatlanok a páciensek. Pedig azt vallom, nem átesni kell a betegségen, hanem védekezni ellene. Azaz mindenkit, de legalábbis minél több embert a lehető leggyorsabban beoltani – tette hozzá. Egy belső-somogyi orvos szerint a megfelelő központi tájékoztatás miatt igencsak nehéz az oltásra várókkal. – Nincs igazi kampány, hogy mindenki oltassa be magát, így szinte mindenki az internetről próbál tájékozódni – magyarázta. – Csakhogy minden olvasható, s annak az ellenkezője is, a laikus pedig nem tudja érdemben értelmezni a leírtakat. Ezért is alacsony az oltási hajlandóság, nálam szerintem úgy 20 százalékos. Akik pedig regisztráltak, nem tudják, melyik vakcinát akarják, csak azt, melyiket nem. Az oroszról esélyem sincs meggyőzni őket, bár annyira nem is erőltetem, én sem adattam volna be magamnak. A kínait viszont merem ajánlani, a régi technológia alapján készült, de modern, már a csomagolása is bizalomkeltő. Ráadásul ezzel van a legkevesebb gond, ugyanis nem igényel különleges hűtést, két évig eláll, szállítható, így akár egy kis hűtőtáskában házhoz is ki tudok menni, hogy beadjam.

Háromezres praxisában eddig alig 100 embert oltottak be, de abban bízik, hogy a kínai vakcina megérkezésével ez a szám egy kicsit felpörög – ezt mondta lapunknak egy észak-borsodi nagyközség háziorvosa. Szavai szerint betegeinek egy része ódzkodik mind a kínai, mind pedig az orosz vakcinától, de mivel eddig az előbbiből nem is kaptak, így az oltóanyag konkrét visszautasításáról még nem tud beszámolni. Hozzátette: ha a háziorvosokra bízták volna annak eldöntését, hogy az idősebb korosztályból mikor, kit és milyen oltóanyaggal oltsanak be, akkor jóval gördülékenyebben zajlana ez a folyamat, mint így, hogy az életkorban visszafelé haladva kerülnek sorra az emberek. Azok, akik már túljutottak az oltáson, nagyobb embertömegről igen, fennakadásról azonban nem számoltak be lapunknak. Egy szentesi nyugdíjas elmondta: decemberben regisztrált a honlapon a vakcinára, de nem kapott semmilyen értesítést, mígnem aztán február közepén telefonált a háziorvosa, elmondta, hogy rajta van a listán, s közölte vele, melyik időpontban és hol kapja meg a Pfizert. A rendelőintézetben a bejáratnál egy asztalnál két katona fogadta, egyeztették az adatait, majd egy másik asztalnál asszisztensek regisztrálták. A váróban körülbelül száz ember üldögélt, álldogált, beszélgetett, és legalább négy rendelőben folyt az oltás, de senkinek nem kellett az épület előtt ácsorogni, várakozni, s ő meg volt elégedve az ügymenettel.