A szavazók kétharmada szerint rossz irányba mennek a dolgok az országban

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hangsúlyozza: egyre több intézményben kell részlegesen vagy teljesen zárást elrendelni.

„Komoly veszélyhelyzet alakult ki az általános iskolákban, óvodákban, pedagógiai szakszolgálatokban, kollégiumokban, és egyes szakképző intézményekben, ahogy az azokat támogató intézményekben is” – írja az Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett nyílt levelében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Ebben felidézik, hogy Orbán korábban úgy fogalmazott, „a helyzet úgy fest, hogy az egész járvány, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk”.



„Ma már intézményeink nagy része érintett valamilyen formában járványügyi intézkedésben. Egyre több intézményben kell részlegesen vagy teljesen zárást elrendelni. Egyre több kollégánk betegszik meg, kerül kórházba. Az új variánsokról érkező információk szerint nem csak a dolgozók egészsége van fokozottan veszélyben, hanem a ránk bízott fiatalok és hozzátartozóik biztonságával kapcsolatban sem érkeznek megnyugtató hírek” – fogalmaznak.

Hozzáteszik, hogy az elöregedett pedagógustársadalom átlagéletkora 54 év, közöttük sok a krónikus beteg. „Az oktatási intézmények munkavállalói nincsenek kiemelt helyen az oltási programban – éppen ezért beoltásuk nem is történt meg. Még a bentlakásos intézményekben, gyermekotthonokban dolgozó kollégáinkat sem oltották be. Úgy érkezett a harmadik hullám, hogy egyre többen betegek, gyerekek és munkatársak is, közben – a középiskolákon kívül – nyitva vannak a közoktatási intézmények” – írják. A PDSZ a nyílt levélben arra kéri a miniszterelnököt, hogy

rendelje el a digitális munkavégzést valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén.

Úgy vélik, ez nem csak a járvány visszahúzódásához járulhat hozzá: ha a zárást követően beoltják az ágazatban dolgozókat, és szigorú járványügyi protokollokkal felvértezve újra megnyitják az intézményeket, akkor nem csak az általános, de a középiskolások is visszatérhetnének a padsorokba. A PDSZ emellett azt kéri, nyújtsanak támogatást a gyermekükkel otthon maradó szülőknek, és a munkáltatóknak az álláshelyek és jövedelmek védelme érdekében.