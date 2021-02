Nem ez volt az SZFE-maszkos nő késes támadójának első hasonló ügye (videó)

A büntetett előéletű férfi korábban is garázdaként lépett fel a tőle másként gondolkodó, aláírásokat gyűjtő csoportokkal szemben.

A gyanúsított büntetett előéletű, és egy, a jelenlegi ügyhöz hasonló jellegű, 2019-es aláírásgyűjtés helyszínén már követett el más bűncselekmény is. Akkor az ügyészség garázdaság miatt végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a támadóval szemben. Abban az ügyben az első fokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság 2020 novemberében azonban csak pénzbüntetésre és közérdekű munka büntetésre ítélte a férfit. Az ügyészek fellebbeztek súlyosabb büntetés kiszabása érdekében, a másodfokú eljárás folyamatban van.

Egy újságírót és egy politikust is megharapott

A Telex arról ír, hogy a férfi 2018. április 8-án egy újságíróval került komolyabb összetűzésbe. Az egyik vezető hírportál munkatársa a Corvin-negyednél tudósított az országgyűlési választásról, amikor észrevette, hogy valaki választási plakátokat tépked le a megállóban. A telefonjával készített fotókat, hogy azokat beküldje a szerkesztőségnek. – Percről percre tudósítottunk, gondoltam elküldöm a képeket azzal, hogy «️megy a műsor a Corvinnál». Akkor jött oda hozzám és megpróbálta kicsavarni a kezemből a telefont, aztán bekapta a bal hüvelykujjamat és hosszan ráharapott. Csak azután engedett el, hogy mondtam, kitörlöm a képeket – nyilatkozta a Telexnek az újságíró. Ezután felszállt a 4-6-os villamosra, a férfi viszont követte, szidni és köpködni kezdte az újságírót, majd azzal gyanúsította meg, hogy a dulakodás közben miatta esett le a napszemüvege, ami össze is tört. Miután azzal fenyegette meg, hogy „hazáig követi és megöli”, az újságíró vészjelzővel megállította a villamost, de mire a rendőrök és mentők kiértek a Mester utcai megállóba, a férfi elfutott. A portál szerint Torzsa Sándort, az MSZP ifjúsági szervezete, a Societas elnökét többször is szembesítették a férfivel, miután 2019. április 18-án az MSZP aláírásgyűjtő aktivistáinak ment neki a Móricz Zsigmond körtéren. Torzsa akkor úgy nyilatkozott a támadásról, hogy a férfi az egyik szocialista „kolléganőt elkezdte lelocsolni a palackban lévő piros löttyel”, majd hozzávágta a palackot, miközben hangosan szidta az MSZP-t. Torzsa ekkor lépett oda megvédeni a társát, mire a férfi nekitámadt: neki esett, levitte a földre, a kezébe harapott. Ezután eldurvult a dolog: a kabátját a fejére tekerte, azzal fojtogatta. A dulakodás nagyjából két percig tarthatott, végül az ott lévő járókelők és a többi szocialista választotta szét őket. Torzsa kihívta a rendőrséget, és feljelentést tett a támadó ellen, aki elfutott a helyszínről. A rendőrök akkor viszont elfogták a férfit, garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek a letartóztatására. Az ügy azóta a bíróságra került, Torzsát háromszor is visszaidézték – írja a portál.