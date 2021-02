Különjogok a vírusvédetteknek: zöld útlevelet adna a már kétszeresen beoltottaknak Ausztria

A polgármesteri hivatal közleménye szerint a városvezető szívinfarktusban hunyt el.

Tragikus fordulatot vett a májusban esedékes zágrábi polgármesterválasztás kampánya, miután szombaton késő este váratlanul meghalt Milan Bandic, a mintegy két évtizede hivatalban lévő városvezető. Miután elvesztette az eszméletét, a Szentlélek kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A polgármesteri hivatal közleménye szerint szívinfarktusban halt meg. Bandicnak már több gondja volt az egészségével. 2003-ban súlyos stroke-ot kapott. Három évvel ezelőtt sztentet ültettek a szervezetébe, hogy így javítsák szívének vérellátását. Számos műtéten is átesett, legutóbb a hangszálával akadtak gondjai, halkan, rekedtesen beszélt. Az elhunyt polgármester 1955-ben született, 1974-ben költözött Zágrábba. Politikai pályáját a kilencvenes évek elején, a horvát szociáldemokratáknál kezdte. 1997-ben aztán a zágrábi SDP első embere lett. 2000-ben, a rendkívüli polgármesterválasztáson választották meg először zágrábi elöljárónak. Megbízatása azonban nem tartott sokáig, 2002-ben ugyanis ittasan okozott autóbalesetet, ráadásul le akarta fizetni az ügyben eljáró rendőrt, így le kellett mondania, de 2005-ben visszatért a városvezetői tisztségbe. Rendkívül ellentmondásos személyiség volt, gyanús ügyletek sorával. 2001-ben például az akkori belügyminiszter-helyettesnek ezt mondta: „Több barátom van a rendőrségnél, mint magának. Nem hagyom, hogy kihallgattasson”. Hogy ez mit is jelentett valójában, arra a kilenc évvel későbbi polgármesterválasztás adott választ, emlékeztetett az index.hr. Akkor már nagyon finoman fogalmazva nem számított makulátlan politikusnak, több száz gyanús ügylete volt, de sajátos módon egyik sem került bírósági szakaszba. Horvátország a 2013-as európai uniós csatlakozás miatt egyre keményebben volt kénytelen fellépni a korrupció ellen. Ez is magyarázza, hogy Bandicot csak 2014 októberében vette őrizetbe a horvát főügyészség korrupcióellenes hivatala (USKOK), egy hónapot töltött vizsgálati fogságban. Egy évvel később az USKOK vádat emelt ellene korrupció és hivatali visszaélés címén. A polgármestert egyebek között azzal vádolták, hogy a 2009-es horvátországi elnökválasztás során nem átláthatóan költötte el a kampánypénzeket. Az USKOK adóelkerüléssel gyanúsította, amelynek következtében a vád szerint 10 millió kunával megrövidítette az államkasszát. De volt botránya abból is, hogy lakása hirtelen a kétszeresére nőtt. De ez valójában csak a jéghegy csúcsa volt, számos egyéb botránnyal kapcsolatban is felmerült a neve. Bandic a gyanús ügyeit firtató kérdésekre sosem adott konkrét választ, amint megmagyarázhatatlan vagyonosodására sem. Rendre mindössze csak annyit mondott újságíróknak, hogy „horvát és katolikus”, mintha vallása bármiféle magyarázatot adna a korrupciós ügyletekre. Máskor pedig politikai támadásokat emlegetett. Ugyanakkor rendkívül ügyes politikai játszmákat folytatott, legutóbb a jobboldali kormánypárt, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) is beállt mögé, függetlenül attól, hogy korrupciógyanús ügyeinek száma nőttön nőtt. Az idén májusban esedékes polgármesterválasztáson valószínűleg megbukott volna, bár korábban is sokszor vert helyzetből állt fel és mindig képes volt meglepetésekre. Az index.hr internetes felmérésén a válaszadók 54 százaléka szerint Bandic bűnöző volt, aki tönkretette Zágrábot. 17 százalék szerint jó, illetve fantasztikus városvezetőnek tekinthető, 20 százalék pedig annak a vélemény ének adott hangot, hogy akadtak jó és rossz húzásai. 9 százalék rossz városvezetőnek nevezte. Zágrábot a választásig az elhunyt Bandic helyettese, Jelena Pavicic Vukicevic irányítja.