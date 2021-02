Akadozik a földhő-hasznosítás

A hazai geotermikus programok készültségi foka finoman szólva nem tükrözi a beleömlő uniós és állami támogatások sokmilliárdos nagyságrendjét.

Milliárdos támogatások válnak gőzzé a rossz tervek miatt akadozó földhő-hasznosítási beruházások során – fogalmaz szombati körképében a Hvg.hu. Februári hírlevelében a pályázatok és megvalósításuk egy részét a Magyar Geotermális Egyesület is minősíthetetlennek ítélte. Míg 2007-2014 között az ágazatot a lendület jellemezte, az azóta benyújtott kevés pályázat egy részét is szakmailatlannak tartják. Ilyen, ha a támogatást nem az igényekhez, hanem a termeléshez igazítják. Az elnökség a rosszul vagy egyáltalán nem működő elképzelések közé sorolja a nagyszénásit és a kiskunhalasit, de a lap szerint a tótkomlósi is megfenekleni látszik. Kádár Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára tavaly novemberben elismerte, hogy a számos terv közül eddig lényegében csak a turai valósult meg. Igaz, az ígért üvegház és wellnessközpont itt is várat magára. A kormány által kiemelten kezelt beruházót, a Turawell Kft.-t időközben átvette a szingapúri KS-Orka, a támogatóként beharangozott cégek közül egy megszűnt. A helyettes államtitkár megoldásként további támogatásokat ígért. A legutóbbi, megújuló-alapú távhőfejlesztésre kiírt uniós pályázatból Szeged egymaga 9 tervvel nyert, de jelentkezett többek között Kiskunhalas, Kecskemét, Kaposvár, Kisvárda, Mátészalka és Tótkomlós is. Szegeden a kivitelezés felénél járnak, az átadást nyárra ígérik. A lap szerint több program „billeg”. Tótkomlós a négymilliárdos beruházására 2,5 milliárdot nyert. A megvalósítás mögött a Turawellből kiszállt befektetők állnak. Bár a Hvg.hu itt is több bizonytalanságot lát, a lebonyolító röviden annyit közölt velük, hogy gőzerővel dolgoznak. Bár a négymilliárdos költségvetésű Zsana-Kiskunhalas program szintén 2,5 milliárdot kapott, itt a kedvezményezett Zsana-Geotherm Kft.-től az irányító hatóság szabálytalanság miatt 1,2 milliárdot visszakövetel. Az önkormányzati résztulajdonú cég tavaly óta kényszertörlés alatt áll. A zsanai polgármester, Visnyei Miklós viszont arról biztosította a lapot, hogy a beruházás sínen van, nyáron indulnak a munkák, a szabálytalansági eljárás pedig „tisztázódott”. Arról azonban, hogy az EU-Fire Kft. Izland, Norvégia és Liechtenstein közös támogatási alapjából 460 millió forintot kapott kiskunhalasi földhő-hasznosítási lehetőségek kutatására, szinte semmit nem hallott. Az EU-Fire honlapja szerint országszerte 8 fejlesztésben részes. A lap nem lelte látható jelét a Battonya és Mezőkovácsháza között tervezett, javított hatékonyságú geotermikus erőmű kivitelezésének se. Az EU-Fire és az izlandi hátterű Mannvit Kft. szövetsége 39 millió eurót nyert a környékbeli lakások és telepek hőigényének kielégítésére ígért, 2014-ben kiemeltté nyilvánított beruházásra, amelynek átadását legutóbb 2019 végére tették. A jelenlegi határidő 2023 vége. A beruházótól lapzártáig nem kaptak választ. Az állami Mecsekérc Békéscsabán 2,5 milliárd forintból távhőtermálprogramot végez, Mórahalmon pedig másfélmilliárdos költségvetési támogatásból kutat fúr és termálfűtési „mintaprojektet” készít.