Vásárlási idősávot vezetne be az időseknek Székesfehérvár vezetése

A szocialista politikus szerint a kormány „hazárdjátékot játszik”, ami akár emberéletekbe, vagy emberi sorsok alakulásába is kerülhet.

Azonnal vissza kell vonni az oltási igazolványról szóló rendelet-módosítást, ez ugyanis már súlyos egészségügyi kockázatokat is jelenthet - mondta hétfői online sajtótájékoztatóján Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője. Ujhelyi István hozzátette, hogy a kormány „hazárdjátékot játszik”, ami akár emberéletekbe, vagy emberi sorsok alakulásába is kerülhet.

Az MSZP európai politikusa ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy egy szombaton megjelent kormányrendelet-módosítás szerint a covid-védettséget igazoló magyar dokumentumban ezentúl nem fogják feltüntetni , hogy kit melyik vakcinával oltottak be, ezt az adatot ugyanis határozottan nem kell továbbítania a központi rendszerbe az oltást végző szakembereknek. Ujhelyi István, az Európai Parlament közegészségügyi bizottságának tagjaként úgy fogalmazott:

a szakemberek is a fejüket fogták a módosítás megismerése után, hiszen ez nem csupán a magyar állampolgárok későbbi szabad mozgását korlátozhatja majd az Európai Unióban, de ennek alapján az sem lesz érdemben nyomon követhető, hogy ki milyen oltást kapott.

A képviselő úgy véli, ez egy későbbi mellékhatás, vagy betegség esetén fontos információ, vagyis a módosításnak akár komoly egészségügyi kockázata is lehet. Az MSZP politikusa emlékeztetett arra, hogy az uniós tagállamok jelentős része már világossá tette: csak olyan oltásokat fogadnak majd el az egységes uniós oltási igazolvány rendszerében, amely megkapta az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét. Az Európai Bizottság elnöke a múlt heti uniós csúcson kijelentette, hogy az európai igazolványnak tartalmaznia kell, hogy kit mikor és mivel oltottak be. Ujhelyi álláspontja szerint így a mostani módosítás nem csupán annak a magyar polgárnak korlátozhatják a szabad utazását, aki az orosz vagy kínai vakcinát kapta, hanem azok is tiltólistára kerülhetnek, akik nyugati oltóanyagot kaptak ugyan, de ezt a megfelelő magyar igazolás hiányában nem tudják bizonyítani. Ez Ujhelyi szerint ez például a fuvarozóknak, az ingázó munkavállalóknak vagy például a külföldön tanuló diákoknak is gondot okozhat.

– Igyekszem óvatosan fogalmazni, de az ég áldja meg, tényleg mit képzelnek most már?! Káosz van az oltópontokon, káosz van az oltási struktúrában, a legtöbb háziorvosnak fogalma sincs arról, hogy mit és mikor tegyen; sokan jelezték már, hogy túlterheltek. Ehhez képest a kormány lemond a kínainál jóval olcsóbb oltóanyagokról, mert szerintük nincs rá szükség, most pedig itt lesz az útlevél-káosz, mert a kormány nem gondolkodott és nem gondoskodott előre – fogalmazott Ujhelyi István.

Ujhelyi István szerint az „egyetlen megoldás az Orbánék által felállított csapdára”, ha a kormány sürgősen egyeztet az orosz, illetve kínai vakcinagyártókkal, és arra kéri őket, hogy mielőbb adják be engedélykérelmüket az uniós hatósághoz. Ezt azzal indokolta, hogy ha a Szputnyik V és a Sinopharm oltóanyaga is megkapja az európai engedélyt, akkor mindenki megnyugodhat.