Komoly elismerést kapott a FreeSZFE-mozgalom

A Bella figura című francia kortárs darabot, amely a bulvár és a mélyebb dráma között lavíroz, Török Ferenc vitte színre.

Yasmina Reza darabjának címe egy étterem neve. Bella figura, egy jómódúak által szívesen látogatott hely, amely felkapott, ínyencek, sznobok kedvelt célpontja. Borisz (Stohl András) és Andrea (Petrik Andrea) ide jönnek vacsorázni. Négy éve szeretők, de szeretnék megtörni a rutint, a különböző hotelekben többnyire a szexszel letudott időtöltésen túl, másként együtt lenni. A férfinek felesége van, úgy érzi gúzsba van kötve, ez a kapcsolat élteti. A nő patikus, gyógyszerfüggő, van egy kislánya, de keresi önmagát, vágyik a boldogságra, elege van a megjátszottságból. Ám a kínálkozó valódi újra kezdésből ismét csak zsörtölődés lesz, el is mennének, de a férfi elsodorja autójával a felesége legjobb barátnőjének (Kovács Patrícia) anyósát (Halász Judit). Mindehhez még jelen van a feleség barátnőjének férje (Wunderlich József) is, aki tulajdonképpen az édesanyját hozta el egy születésnapi vacsorára. Yasmina Reza francia kortárs drámaírónőnek több darabját ­– Művészet, Az öldöklés istene – játszották már nálunk. A Bella figura tipikus, mindennapi helyzetekből építkezik, csakhogy sok tekintetben megmarad a felületen. Miközben jól mondhatók a dialógusok, ismerősek a figurák és a szituációk, valahogy mégis nehezen jutunk előre. Persze lehet, hogy ez a cél, rámutatni arra, hogy ugyanabban a gödörben, még ha ez egy menő étterem is éppen, tapicskolunk és nem vagyunk képesek igazából kilépni a komfortzónánkból. Megfelelni akarunk, a társadalmi elvárásoknak, a konvencióknak, persze eközben jó fejek is lennénk, udvariasak, figyelnénk is a másikra, de ez így már lehet, hogy túl sok. A szerző sokféle szálat feldob, a magánéleti hazudozást, a függőséget, az egzisztenciális kényszert, de igazából egyik témát sem mélyíti el. Megmarad a kellemes társalgási darab szintjén, ami nem biztos, hogy kitölt egy egész estét. Füzér Anni találó ruháin és Khell Csörsz díszletén mindenesetre nem múlik és a színészeken sem. Petrik Andrea bátran hozza a darabbeli Andrea figuráját. Elege van, felborítja az estét, szó szerint is kilép a drága, erre az alkalomra vásárolt drága cipőjéből és kimondja mindazt amire gondol. Stohl András csődbe jutott építési vállalkozója már csak kínlódik, próbálja menteni, amit még csak lehet, mindhiába. A Kovács Patrícia által megformált Francoise biztonságra játszik, az a legfontosabb számára, Eric a férje, Wunderlich József, pedig bepróbálkozik ugyan Andreánál, de amikor lelepleződik, hamar visszavonul. Halász Judit kedélyes Yvonne-ja már csak a noteszében létezik, oda rögzíti az elcsípett pillanatok szétesett töredékeit. Török Ferenc aki egyre gyakrabban kirándul a színház világába, mégiscsak filmrendező. Talán lehetett volna markánsabb és bátrabb és elvihette volna még inkább filmes irányba a produkciót. „Elindul az ember a kis batyujával, hogy meghódítsa a világot. De az csak ábránd, hogy vonul a sereggel, nem megy ő sehová, ott hervad el” – mondja végén Andrea. A drága cipője már a hátizsákjában. Valószínű maradnak a gyógyszerek és a futó örömök és ebbe már sohasem fog beleférni a Bella figurában elfogyasztott vacsora.



Infó Yasmina Reza: Bella figura Rendező: Török Ferenc Pesti Színház, stream