A Trafó hat estén át tartó Mesterséges valóságok című programsorozata azt vizsgálta, miként reagál a kortárs előadó-művészet arra, hogy már nemcsak mi figyeljük a technológiát, hanem az is minket.
Kortárstánctól performansz sétán át a közös szaunázásig – kísérleti formák és lelkes alkotók minifesztiválja volt a Nextfeszt a Trafóban.
A szervezeti struktúra is megújul: létrejön egy művészeti tanács az aktuálisan a Trafóval együtt dolgozó művészek részvételével.
A kortárs előadóművészet különleges eseményére készülhet a főváros közönsége: január utolsó napjától február másodikáig rendezik meg a II. Willany Leó Improvizációs Fesztivált a Trafó Kortárs Művészetek Házában.
Raubinek Lili táncos-koreográfust nem a kegyelmi botrány szembesítette a hazai gyermekvédelem kilátástalan állapotával: a Covid után két és fél évig egy ideiglenes befogadóotthonban dolgozott gyermekfelügyelőként a családjukból kiemelt, sokszor súlyosan traumatizált gyerekek mellett. Megrázó tapasztalatai és az átélt tehetetlenség által inspirált Respect for the 23.000 című előadása tiszteletadás az állami rendszerben napról napra túlélni próbáló közel 23 ezer gyerek és nevelőik felé, alkotóként megkapta érte a táncszakmán belül adott Balta-díjat és az év legjobb kortárstánc-produkcióinak ítélt Lábán Rudolf-díjat. A felkavaróan nyers fizikalitású darab „kihozza az emberből az állatot”, de míg a táncosok kontroll alatt tartják az agressziójukat, a gyerekeknek ez nehezebb. Ilyenkor segíthet a „leölelés”, amit előadás után az erre nyitott nézőkkel is megtesznek, hogy így talán könnyebben dolgozzák fel a látottakat.
Az öregedésről írt és rendezett előadást Kiss-Végh Emőke a Dollár Papa Gyermekei társulattal. A költőien vulgáris szövegű előadás érzékeny témákat érint abszurd módon.
A Trafóban újra a világhírű francia koreográfusé volt a színpad.
Simon Márton szidta a ChatGPT-t, Sena dzsungel imát énekelt, és a kortárs tánc rajongóit sem érhette csalódás az OIEE Echo koncertjén.
Bősz Anett főpolgármester-helyettes a Népszavának elmondta: az Örkény és a Trafó vezetői pályázata nem arról szól, hogy a következő önkormányzati választásokig most sorra kiírnák a fővárosi fenntartású színházak igazgatói pályázatait.
Körképünkben színházakat, mozit, művelődési központot és jazz clubot kérdeztünk arról, miként tudják átvészelni a mostani időszakot.
„Amikor felállítanak a kerekesszékből, szembesülök a valósággal, hogy nem tudok táncolni, és mégis tudok” – mesélte az egyik résztvevő az ArtMenők és a HODWORKS első közös kortárstánc produkciója, az Idol próbája után. Mert mi is a tánc? Martha Graham, a legendás amerikai táncos-koreográfus szerint „a lélek rejtett nyelve”, önkifejezés, átlényegülés és feloldódás a mozdulatok által. Akadálymentesítésre a lelkekben is szükség van, hogy aztán a közterek, a jog és minden egyéb átjárható legyen, és az inkluzivitást fizikálisan is megtapasztalva elfogadóbbá váljunk a nem normativizálható testekkel, sorsokkal.
Az előadás a rasszizmust, a traumákat és az ebből fakadó nehézségeket fogalmazza meg a hiphop nyelvén mindenkinek.
Világszám kicsiben.
Orfeusz és Eurüdiké, valamint a fiatalság és az öregség közti viszonyrendszer után Simkó Beatrix legújabb előadásában a közösség és az egyén közti feszültségről gondolkodik a kortárs tánc nyelvén. A fiatal táncos és koreográfus It Contains Hard Parts című darabját németországi premierje után november 30-án a magyar közönség is láthatja a Trafó színpadán.
Szombat este a Trafóban debütál a több évig készült Túszopera (Geiseloper), Gryllus Samu zeneszerző és Brina Stinehelfer rendező kamaraoperája.
Hét férfi a saját örökségén keresztül mutatta be a marokkói tájak ritmusát és a gnawa törzs hagyományait a Trafó színpadán.
Keleti blokk címmel mutatja be legújabb produkcióját a Soharóza kórus a Trafóban. A szocializmus négy évtizede esztétikai megközelítésből jelenik meg a Visegrádi négyek művészeinek előadásában.
Különösen nehéz helyzetbe került a Trafó Kortárs Művészetek Háza a Sberbank-csőd miatt, de a nyár végéig kaphatnak kiegészítő támogatást a Fővárostól.
A Stereo Akt performatív doku-sétára invitálta a vállalkozókedvűeket Kolónia címmel a Kőbányai úti egykori dohánygyár épületeibe a Trafó Görög Befogadás Fesztiváljának keretében.
Tematikus fesztivállal indul a Trafó Kortárs Művészetek Háza 24. évada.
Az Idővonal című sétaszínházi előadás frappáns művészi válasz a Covid-járványra és a mostani helyzetre. Elmélyülésre, nyitottságra inspirál, hiteles pillanatokat teremt.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
A vírus miatt idén rendhagyó módon adományozták oda a Lábán Rudolf- és a Halász Péter-díjat.
A Trafó egy teljesen új sorozatot kínált, a román Országos Színházi Fesztivál, több erdélyi előadást, köztük a nagyváradi teátrumét, az Örkény pedig profilt bővített saját gyártású élő stream produkciókkal.
Logikus, játékos szófutamok, hatalmas női monológ. Ezt kínálja a Trafóban Elfriede Jelinek Árnyék (Eurüdiké mondja) című darabja Porogi Dorka összművészeti rendezésében.
A test olcsó portéka is lehet, de lehet szentély is: a Hodworks új előadása tovább feszegeti a kortárs tánc határait.