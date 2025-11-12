Felszabadító leölelés

Raubinek Lili táncos-koreográfust nem a kegyelmi botrány szembesítette a hazai gyermekvédelem kilátástalan állapotával: a Covid után két és fél évig egy ideiglenes befogadóotthonban dolgozott gyermekfelügyelőként a családjukból kiemelt, sokszor súlyosan traumatizált gyerekek mellett. Megrázó tapasztalatai és az átélt tehetetlenség által inspirált Respect for the 23.000 című előadása tiszteletadás az állami rendszerben napról napra túlélni próbáló közel 23 ezer gyerek és nevelőik felé, alkotóként megkapta érte a táncszakmán belül adott Balta-díjat és az év legjobb kortárstánc-produkcióinak ítélt Lábán Rudolf-díjat. A felkavaróan nyers fizikalitású darab „kihozza az emberből az állatot”, de míg a táncosok kontroll alatt tartják az agressziójukat, a gyerekeknek ez nehezebb. Ilyenkor segíthet a „leölelés”, amit előadás után az erre nyitott nézőkkel is megtesznek, hogy így talán könnyebben dolgozzák fel a látottakat.