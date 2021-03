Oltási igazolás - Amit Brüsszelben jóváhagytak, azt Budapesten kihúzták

A magyar kormány úgy döntött, hogy az oltási igazolás nem fogja tartalmazni a vakcina típusát, míg egy hónapja ezzel ellentétes iránymutatásokat hagyott jóvá az EU-ban.

Egy hónappal a magyar rendeletmódosítás előtt, 2021. január 27-ikén az európai uniós tagállamok közös iránymutatásokat fogadtak el az egészségügyi célú védőoltás igazolásáról. Eldöntötték, hogy azoknak, akiket beoltottak koronavírus ellen, oltási igazolást kell kapniuk, amely egységes mintát követ és EU-szerte felhasználható. Meghatározták azt is, hogy a tanúsítvány milyen minimális adatokat tartalmazzon: a személyes adatok mellett például a vakcina típusát, gyártójának a nevét, a beadott dózisok számát, az oltás időpontját és helyét. Az EU27-ek nem tettek mást, csak végrehajtották az állam- és kormányfők utasítását, akik az utóbbi időben többször foglalkoztak a vakcinaigazolvány ügyével, utolsó három konferenciájukon határozatot is elfogadtak róla. A testület konszenzussal dönt, joggal feltételezhetjük, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is a nevét adta az állásfoglalásokhoz. Tavaly decemberben az üléseket elnöklő Charles Michel szóban foglalta össze a vita következtetéseit: „A vezetők megállapodtak abban, hogy ki kell alakítani az egészségügyi célú oltási igazolás szabványosított és interoperábilis formáját. Arról később döntenek, hogy ezeket az igazolásokat milyen körülmények között lehet felhasználni”. A januári 21-iki online eszmecseréjükről kiadott nyilatkozat pedig így fogalmazott: „Az oltási bizonyítvány okkal kapcsolatban is ki kell alakítani egy koordinált megközelítést”. Ez a “koordinált megközelítés” született meg január végén az úgynevezett e-egészségügyi hálózatban, amelyben a tagországok és az Európai Bizottság képviselői rendszeresen egyeztetnek és határoznak az egészségüggyel kapcsolatos szabványosításról és a különböző informatikai rendszerek együttműködésének a biztosításáról. Múlt heti videokonferenciájukon az állam- és kormányfők ismételten megerősítették, hogy folytatni kell a munkát az egységes vakcinaigazolvány bevezetéséért. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a pénteki tanácskozás után közölte, hogy három hónapon belül elkészülhet egy uniós szinten összehangolt (interoperábilis) rendszer, amelybe az egészségügyi szempontból legfontosabb, már egyeztetett adatokat töltenék fel. A magyar kormány másnap módosította a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló rendeletet, és úgy döntött, hogy az oltási igazolványban nem kell feltüntetni a védőoltás típusát. Ez ellentétes az egységes európai tanúsítvány adattartalmára vonatkozó határozattal, és újabb konfliktusokhoz vezethet Brüsszellel. Von der Leyen ugyanis hétfőn bejelentette , hogy még ebben a hónapban jogszabályi javaslatot fognak benyújtani egy olyan digitális úti okmány létrehozására, amely tartalmazná a tulajdonos oltási, illetve tesztelési adatait, így megkönnyítené a munka-, illetve turisztikai célú utazásokat a schengeni határokon belül. Az ügyben megkerestük a kormányt, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat.