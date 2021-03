Több mint négy hónapig hiába küzdött egy halászhálóval egy veszélyeztetett bálna

Nem kell megijedni, a jelenség ártalmatlan és ideiglenes. Billenőajtóval fedett levélgyűjtővel és mesterséges odúval előzhető meg.



Márciusban számíthatunk idén először arra, hogy széncinege (Parus major) fészkel a postaládába a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleménye szerint. Az országosan általánosnak, sőt gyakorinak számító jelenséget billenőajtós postaláda, illetve megfelelő minőségű, „B” típusú mesterséges odúk kihelyezésével lehet megelőzni. Amennyiben a cinegék már beköltöztek, a postaláda rendeltetésszerű használatát fel kell függeszteni, mert a bedobott küldemények veszélyeztetik a madarakat. A szakemberek azt ajánlják, a kotlás és a fiókanevelés körülbelül egy hónapnyi időtartamára helyezzünk ki alternatív levélgyűjtőt, és értesítsük postást, hogy a postaládánk átmenetileg más feladatot teljesít. A tájékoztatás szerint ilyen esetek akár a nyár második feléig is előfordulhatnak.

A széncinege a legtermetesebb és a településeken is legelterjedtebb cinegefaj Magyarországon. Hagyományosan harkályodúkban költ és mesterséges odúkban is szívesen fészkel. Sikerének hátterében többek között változatos, a klasszikus rovartáplálék mellett meglepően nagy zsákmányfajokat (törpedenevérek és énekesmadarak, elhullott nagyvadak tetemei, nagyobb ragadozómadár elejtett pocok zsákmánya) is tartalmazó tápláléklistája; szaporasága (évente több fészekaljat is nevelhet, az utolsót akár késő ősszel); valamint a más fajok számára kevéssé vonzó fészkelőhelyekbe költözés képessége áll. Utóbbira az egyik leggyakoribb példa a postaláda, de találták már fészkét kerítések és korlátok üreges részeiben, vázában, útterelő-bójában, állítva tárolt matractekercsben, felfordított virágcserépben, kandeláberben, kéményben, cserépedényben, vascsövekben, utcai cigarettacsikk-gyűjtőben is. Előfordul, hogy nem a fészkelőhely, hanem a fészekanyag furcsa, például amikor a széncinege teniszlabda bolyhos külső burkolatát tépkedve jut építőanyaghoz.



Miért a postaláda?

Mint írták, a „techno”-fészkelés hátterében az áll, hogy a széncinege a többi cinegefajhoz képest kevésbé ragaszkodik a magasan levő fészeküregekhez. Ez a képessége különösen a mesterséges üregekben bővelkedő civilizációs környezetben jelent előnyt. A Magyarországon elterjedt, hagyományos postaládatípus a cinegék szemében lapos kialakítású, széles röpnyílású mesterséges odúnak tekinthető. Mivel ezek családi házas környezetben a kerítésen, jól láthatóan helyezkednek el, a cinegék táplálék- vagy fészkelőhely-keresés közben könnyen megtalálják és néhány nap alatt teljes fészket építve be is költöznek. A fészkelőhelyet kereső, majd a fészket építő madarak természetesen nem tudhatják, hogy ez veszélyes. A madarak megszokták, hogy a járdán emberek jönnek-mennek, a levelek, újságok, szóróanyagkötegek kézbesítése pedig olyan rövid ideig tart, hogy nem azt érzik fenyegetőnek, pedig a bedobott levelek veszélyeztethetik a kotló madarat, a tojásokat és a fiókákat is. A szakemberek szerint a postaláda nyílásának betömésével és egy mellé helyezett mesterséges odú kihelyezésével rá lehet venni a széncinegéket az átköltözésre.