Ezen a héten sem tárgyalja a Klubrádió ügyét a Médiatanács

Egy mentőtiszt szerint csak a sürgősségi osztályról öten távoznak.

Egyedül a katonák tűnnek nyugodtnak a tatabányai Szent Borbála Kórházban. Az épület előtt forgalmat irányítanak, a bejáratnál ők végzik a belépés előtti lázmérést, a kórházi dolgozók ezzel szemben érezhetően feszültek – írja a 444 riportjában. A sürgősségi osztályról egy mentőtiszt közlése szerint öten mondtak fel. A portál beszámolója szerint hétfő éjszaka nem volt dedikált sürgősségi ellátás, így a más osztályokon ügyeletet teljesítő orvosokat hívták le oda, de a nappali műszak is kifeszített. A sürgősségi betegellátó osztály dolgozói kedden még nem tudták, hogyan lesz megoldva az éjszakai ügyelet. A tatabányai kórház sürgősségi osztálya 2015 októberében nyílt egy uniós pályázatból. Addig – ahogy ma éjszaka újra – a kórház többi osztályán ügyeletet teljesítő orvosok láttak el ügyeletet. A nyitáskor 30-35 embert láttak el naponta, mostanra a napi esetszám 110 körülire emelkedett. A Szent Borbálában vállalkozóként dolgozó orvosok úgy tudják, a kórházvezetés az ő óradíjukat is csökkenteni készül, hogy az ugyanannyi legyen, mint az alkalmazottként dolgozó orvosok díja. A 444 arról számolt be, hogy

Azonban ezt nem tudták hétfőn elintézni, mert a munkaügy informatikai rendszere összeomlott. A portál úgy tudja, ők a kórház több osztályáról érkeztek, de az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződés nem feltétlenül a fő oka a távozásuknak, inkább az utolsó csepp a pohárban. Az általános sebészet egyik takarítónője például minimálbért keresett eddig is, de most a pótlékok után a másodállás lehetőségét is elvesztette, és így már nem éri meg neki ott dolgozni. Egy betegszállítónak pedig eddig is volt másodállása, ebben a helyzetben inkább azt választja, mert összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek a feltételei. Hétfőn éjszaka járt le a határidő, ameddig az egészségügyi dolgozóknak alá kellett írniuk az új munkaszerződésüket . Ez alapján a közalkalmazotti státuszukat felváltja az új egészségügyi szolgálati jogviszony. Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy sok ápoló és orvos mondott nemet az új szerződésre . Az országos kórház-főigazgató ma bejelentette, hogy az egészségügyben dolgozók több mint 95 százaléka aláírta a szerződését a hétfő esti adatok szerint, ami Jenei Zoltán szerint óriási eredmény.