Soros György most a franciáknak dobta be régi ötletét

A milliárdos szerint az örökjáradék-kötvény jelenti a csodafegyvert a válság ellen.

Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsátani a válságkezelésre, és így példát mutatni másoknak – írta Soros György, aki szerint nem elég, hogy Franciaország a Nemzetközi Valutaalapon keresztül támogatja a világ szegényebb országait a válságkezelésben. A befektető a Les Echos számára írt véleménycikkben fejtette ki, hogy örökjáradék-kötvényt kellene kibocsátania az országnak. A hvg.hu emlékeztet: Soros nem először dobta be ezt a nagyon régi ötletet. Az örökjáradék-kötvény lényege az, hogy más kötvényekkel ellentétben a tőkét soha nem kell visszafizetni utána, a kamatokat viszont előre meghatározott összegben örökké, vagy a visszavásárlásig. Azt Soros is elismeri, hogy nagyon szokatlan ez az elképzelés, de a francia államkötvényekre már most nagy a kereslet. Emellett kijelentette azt is, hogy szerinte szabályozni kell, hogy az ilyen kötvényeket csak speciális helyzetben bocsáthassák ki. Az elmúlt évszázadokban általában háborús kiadásokat finanszíroztak ilyen formában, de ehhez hasonló válságos helyzet a mostani járvány is. Soros már az EU-ban is előhozakodott ezzel az ötletével a válságkezelés kapcsán, de ott nem talált megfelelő támogatásra.