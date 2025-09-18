Mindenki változásra vár

Nem történt semmi izgalmas a közvélemény-kutatásokban 2016-ban - fogalmazott lapunknak Szentpéteri Nagy Richárd, miután a Republikon Intézet közzétette legfrissebb, decemberi eredményeit. Kiderült, hogy fél éve nem támogatták ennyien az MSZP-t, valamint a Jobbikra leginkább a fiatal választók szavaznának. Szentpéteri szerint, ha jövőre változik a centrális erőtér, akkor a Fidesznek "egy perc alatt annyi".