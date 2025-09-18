Közszolgálatiság évi 165 milliárd forintért.
Rég volt ilyen alacsony a kormánypártok népszerűsége.
A pártpreferenciákat illetően különbségek észlelhetők az egyes közvéleménykutatók között, de mindegyik a Fidesz-KDNP kisebb-nagyobb előnyét jelzi.
A megkérdezettek 26 százaléka szerint azonban soha nem lesz Magyarországon használatban a közös európai valuta.
Csökkent a nagyobb pártok támogatóinak száma, a kisebb frakciók erősödtek, Márki-Zay Péter pedig egyelőre minden korcsoportban és majdnem minden településtípusban jobban kedvelt személy Orbán Viktornál.
Ez az arány még megfelel az EU átlagának.
Mikecz Dániel politológus szerint a kormányváltásra készülő pártoknak nem szabad belemenniük azokba a vitákba, amelyek elterelik a figyelmet a megélhetési problémákról.
A 30 év alattiak körében is tagadhatatlanul a Fidesz a legnagyobb támogatottságú párt, az ellenzék együttesen azonban több fiatalt tudhatnak maguk mögött.
A pártválasztók körében is hasonlót mértek.
A népesség harmada pedig valamelyik ellenzéki pártot támogatja.
A liberális közgazdászok szerint a hazai gazdasági rendszer javíthatatlan. A piac torz, hagyományos és kegyelti részekre bomlik.
Akár ötven helyet is bukhat az EPP a jövő májusi európai parlamenti választáson – ilyen kényes helyzetben a Néppárton belül sem akarnak packázni a Fidesszel, ami az egész szövetséget jobbra tolhatja.
Budapesten vezet az ellenzék: a Republikon Intézet 800 fős budapesti telefonos kutatása szerint a fővárosiak jobban örülnének egy baloldali, liberális kormánynak, mintha a Fidesz kormányozna tovább 2018 után.
Huszonkilenc százalékon áll a Fidesz a teljes népességen belül, míg az MSZP és a Jobbik 12-12, a DK és az LMP 3-3, a Momentum, az Együtt és a Liberálisok 1 százalékon.
Nem történt semmi izgalmas a közvélemény-kutatásokban 2016-ban - fogalmazott lapunknak Szentpéteri Nagy Richárd, miután a Republikon Intézet közzétette legfrissebb, decemberi eredményeit. Kiderült, hogy fél éve nem támogatták ennyien az MSZP-t, valamint a Jobbikra leginkább a fiatal választók szavaznának. Szentpéteri szerint, ha jövőre változik a centrális erőtér, akkor a Fidesznek "egy perc alatt annyi".
Az év utolsó hónapjában nőtt az MSZP támogatottsága a teljes népesség és a pártválasztók körében is, a szocialista párt támogatottsága utoljára 2016 júniusában volt ilyen magas – derül ki a Republikon Intézet decemberi felméréséből.
Jelentős mértékben, 7 százalékkal csökkent a Fidesz kormányzásának folytatását támogatók aránya, miközben nőtt a Jobbik illetve egy baloldali, liberális kormánykoalíciót preferálok aránya – derül ki a Republikon Intézet novemberi felméréséből. A hónap nyertese a Jobbik és az Együtt, vesztese a Fidesz.
A Fidesz támogatottsága nőtt, a baloldali pártoké viszont stagnált a nyár utolsó hónapjában – derül ki a Republikon Intézet augusztusi közvélemény-kutatásából. A teljes népesség körében a Fidesz-KDNP támogatottsága 28 százalék, amely 4 százalékkal több, mint júliusban.
Jelentősen, nyolc százalékkal csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága az elmúlt hónaphoz képest; a kormánypártok népszerűségének csökkenéséből leginkább a kisebb baloldali pártok profitáltak – derül ki a Republikon Intézet májusi, reprezentatív közvélemény-kutatásából.
Az egymás javára való visszalépések lehetősége is téma volt azon a csütörtöki kerekasztal-beszélgetésen, amelyen négy ellenzéki főpolgármester-jelölt vett részt.