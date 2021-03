Tárt karokkal várja a szélsőjobbosok frakciója a Fideszt

A biztonsági erők több városban is tüzet nyitottak a tiltakozókra. Tinédzserek is vannak az áldozatok közt.

Christine Schraner Burgener, az ENSZ mianmari küldötte a szerdát a "legvéresebb" napnak nevezte a történtek miatt. Szerdán a hadsereg a nemzetközi közösség tiltakozása ellenére fokozta az utcai tüntetésekre adott válaszát és ez több helyen is erőszakos összecsapásokat eredményezett. Többen is arról számoltak be, hogy nem hangzott el figyelmeztetés, mielőtt tüzet nyitottak volna a katonai hatalomátvétel ellen tüntető demonstrálókra. A katonaság nem kommentálta a jelentett haláleseteket - írja a BBC.