A boltzár megint padlóra küldi az iparcikkes üzleteket

Az év első hónapjai enyhe forgalomnövekedést hoztak a kiskereskedelemben, de csak élelmiszerből fogyott több. A frissen bejelentett zárás mindezt ismét lenullázhatja.

A gyenge karácsonyi időszak után csekély mértékben ugyan, de növekedett a kiskereskedelmi üzletek forgalma az új év első hónapjában: fél százalékos többletet ért el januárban a szektor a tavaly decemberhez képest. Ez éves összevetésben ugyanakkor még mindig 1,8 százalékos visszaesést jelent – derül ki a KSH friss adataiból. A vásárlók - a járvány során már megszokott módon - továbbra is csupán élelmiszerekből vettek többet: e területen 1,5 százalékos volt az éves alapon mért bővülés. Az élelmiszereladásokból ugyanakkor inkább a nagy üzletláncok tudtak profitálni. A statisztikában ezek az „élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem” címen futnak: ez adja a szektor háromnegyedét, és itt nőtt 3,4 százalékkal az értékesítés. A kisebb szakboltok, azaz az „élelmiszer-, ital-, dohányáru szaküzletek” forgalma viszont 3,3 százalékkal visszaesett. A benzinkutakon 8,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben pedig 2,2 százalékkal volt kisebb a forgalom a járvány megjelenése előtti szinthez képest. Utóbbin belül a műszaki cikkeket áruló üzletek és a bútorboltok 13, a könyvesboltok, számítástechnikai üzletek 14, a ruha- és cipőboltok 21 százalékos veszteséget könyvelhettek el. A kiskereskedelmi forgalomból majdnem 10 százalékot kihasító webáruházak eközben több mint harmadával tudták bővíteni évek óta emelkedő forgalmukat. A KSH hetimonitor adatai már február első két hetére vonatkozóan is bemutatják az online kasszák forgalmát: ez január 15. - február 12. közötti időszakban 2,2 százalékos bővülést mutat (a tényleges forgalomnövekedés ennél kisebb lehet, mivel a folyóáras adatból még le kell vonni az inflációt). Ezekből az adatokból is az látszik ugyanakkor, hogy forgalomnövekedés igazából csak az élelmiszer-kiskereskedelemben volt, a háztartási, szabadidős, kulturális cikkeket árusító boltok változatlanul jelentős, 17-20 százalékos mínuszban voltak. A kormány által frissen elrendelt boltzár miatt – miszerint csak a patikák, élelmiszerboltok, drogériák és benzinkutak maradhatnak nyitva március 8-22 között – a tavasz első hónapjában minden bizonnyal még inkább visszaesik a nem élelmiszerboltok forgalma. Ha a csütörtök délután részleteiben még nem ismert idei szabályozás az egy évvel ezelőtti korlátozásokhoz hasonló lesz - tavaly tavasszal a munkához szükséges eszközöket árusító boltok, például barkácsüzletek, gazdaboltok, állateledelt, építőanyagot, irodaszereket árusító üzletek látogatása sem volt tilos -, akkor az a Blokkk.com számításai szerint a mintegy 130 ezer üzletből úgy 80 ezret érinthet. Pedig a járvány már így is épp eléggé letarolta az iparcikkes boltokat, a plázákban sorra zárnak be az ilyen üzletek, a szektor vesztesége mintegy 300 milliárd forintra rúgott tavaly.