Bekérették a pozsonyi magyar nagykövetet a szlovák külügybe Szijjártó látogatása után

A tanárok, diákok és családjaik egészségét is veszélyeztették azok a kaotikus állapotok, amelyek az elmúlt hetekben az oktatást is jellemezték – mondta egy pedagógus érdekvédő.

– Örülünk az oktatást érintő döntéseknek, különösek annak, hogy az óvodákra is kiterjed – nyilatkozta a Népszavának Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) pécsi ügyvivője, miután Gulyás Gergely miniszter ma bejelentette: az egyre súlyosbodó járvány miatt hétfőtől a tavaszi szünet végéig, vagyis április 7-ig bezárnak az óvodák, az általános iskolák pedig digitális távoktatásra állnak át. Hozzátette: a kormánynak két fontos ügyben kellene még döntést hoznia, az egyik, hogy a gyerekekkel otthon maradó szülők kapjanak támogatást, a másik, hogy minél hamarabb kezdjék meg a pedagógusok oltását, hogy a tavaszi szünet után már beoltva tudjanak visszamenni az iskolába. Nagy Erzsébet – aki egy általános iskolában tanít – azt is elmondta, náluk már ősszel elkezdtek felkészülni a digitális munkarend esetleges elrendelésére, szerinte az iskola mindent megtett a gördülékeny átállás érdekében, amit tudott. – Viszont az eszközök továbbra is hiányosak, még mindig vannak gyerekek, akiknél például csak két mobiltelefon van otthon, nekik az iskola tudna kölcsönözni laptopot, de kérdés, jut-e mindenkinek – mondta. Úgy véli, lehetnek kisebb-nagyobb fennakadások, de – mint fogalmazott – amikor ennyi beteg és halott van, a legfontosabb az élet védelme. Szerinte a tanárok, diákok és családjaik egészségét is veszélyeztették azok a kaotikus állapotok, amelyek az elmúlt hetekben az oktatást is jellemezték. A másik tanári érdekképviselet, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is azonnali lépéseket követelt a kormánytól, Totyik Tamás PSZ-alelnök ugyanakkor emlékeztettet: a pedagógusok megosztottak a digitális oktatás kérdésében, a PSZ januári felmérése szerint a tanárok 56 százaléka inkább a hagyományos, tantermi oktatást választaná. Totyik Tamás szerint ez főleg a kisebb, vidéki települések iskoláiban jellemző. A PSZ alelnöke a kormánydöntés kapcsán kiemelte: jól lenne mihamarabb megtudni, a zárás hogyan érinti a középiskolai felvételiket, a kiscsoportos érettségi felkészítőket, lesz-e ügyelet az iskolákban, óvodákban, a tanárokat a digitális oktatás ellenére berendelhetik-e a tankerületek. Érdeklődésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma csak annyit közölt: a részletszabályokat pénteken teszik közzé.