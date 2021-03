Elbocsátásokat, járatmegszűnéseket, megvonásokat hozhat Pécs 5,8 milliárdos bevételkiesése

Ma az újságírói megkeresések nem hangozhattak el. Nem tudtuk meg, miért.

Az étkeztetést elvitelre, illetve kiszállítással lehet megoldani.

- közölte György István, a Miniszterelnökség államtitkára az operatív törzs szokásos napi fellépésén. Mindezt annak kapcsán mondta, hogy. Hangsúlyozta, az e hétre tervezett oltási program ütemesen és jól halad. Ugyanakkor közölte, hogy az AstraZeneca vakcina esetében egy sms kiértesítéses technikát alkalmaztak, amely "a regisztráltak és az állami adatbázisok között gyakorlatban jelentkező szinkronizációs problémák miatt most felfüggesztésre kerül". Mindez azt jelenti, hogy egy későbbi időpontban, de rövidesen sor fog kerülni azoknak az oltására, akik ezt az értesítést megkapták. Hangsúlyozta, az oltási program ütemesen zajlik, ennek egy eleméről beszélünk most csak. György István mindenkitől elnézést kért, akinek ez kellemetlenséget okozott. Az óvodákban és az általános iskolákban hétfőtől rendkívüli munkarend lesz - utóbbit már a köznevelésért felelős államtitkár mondta. Maruzsa Zoltán közölte, mind a két intézménytípusban április 7-én lesz ismét munka. A középiskolákban már most távolléti oktatás zajlik, rendelkezésre állnak a digitális tananyagok, a digitális "kollaborációs" tér, valamint minden olyan platform, amit az elmúlt hónapokban használtak az iskolák. Maruzsa Zoltán jelezte, nem lesz gyermekfelügyelet sem az iskolákban, sem az óvodákban, mivel nem többhónapos leállást terveznek.A középiskolai szóbeli felvételiket az online térbe ajánlatos tenni, nem szükségszerű ezeket elhalasztani. A köznevelési kollégiumok nem biztosítanak lakhatást, a vezető külön engedélyezheti a bent tartózkodást.