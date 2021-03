Üzleti célú dubajozás és síelés a pandémia árnyékában

A NER-közeli luxusrepülő egzotikus országok és Budapest között ingázik, de nem csak a gazdasági és politikai elit utazgat külföldre.

„Inkább azzal van most a baj, hogy érkeznek be mutánsok, vagy hurcolnak be mutánsokat Magyarországra ilyen exkluzív, vagy ilyen különleges üdülőhelyekről hazatérő honfitársaink: Tanganyika, Maldív-szigetek, Dubaj” – többek között ezzel magyarázta Orbán Viktor egyik rádiónyilatkozatában, hogy miért olyan erős a járvány harmadik hulláma. A luxus turistaparadicsomok megnevezése azért is érdekes, mert a sajtó a napokban többször is foglalkozott azzal, hogy a NER-elit és a kormányzati politikusok által is használt magánrepülőgép többször is megjárta a Maldív-szigeteket, Valentin-napon pedig kint járt Dubajban. Amikor az Alfahír nevű portál megpróbálta lefényképezni, kiket szállított a gép, a kiszolgálószemélyzet mindent megtett annak érdekében, hogy a fotós ne tudjon képeket készíteni. Úgy fest, nemcsak a gazdasági és politikai elit utazgat külföldre csöppet sem tartva a vírustól. A Kleine Zeitung napilap szerint megugrott az Ausztriában ideiglenes lakcímmel bíró honfitársaink aránya. Ugyan nyugati szomszédunk tiltja a turisztikai célú beutazást, az sípályához tartozó településen élők szabadon síelhetnek – ha kedvező az időjárás, Ausztriában húsvétig is kitarthat a síszezon. Az osztrák lap szerint Turrach településen karácsony óta 700-zal nőtt az ideiglenes lakcímmel bírók száma, csak az egyik üdülőbe 36 magyar jelentkezett be. Ugyanakkor feltűnően megszaporodtak az „üzleti utak” is. A Kleine Zeitung szerint Kreischbergben a magyar tulajdonú Club Hotelben két tucat magyar tartózkodott, amikor a rendőrség ellenőrzést végzett. A Népszava érdeklődésére a hotel készséggel válaszolt: Király Ádám szállodavezető szerint a lap téves számot közölt: nem is 24, hanem 19 magyar volt náluk az ellenőrzés idején, hét vendég, köztük három „üzletember”, akiket kiskorú gyermekeik is elkísértek, valamint 12 főnyi személyzet, akik életvitelszerűen laknak és dolgoznak Ausztriában. Ők – mivel turistákat nem fogadhatnak –, „az épület felújításán dolgoznak”. A hotel az Osztrák Kereskedelmi Kamarától és a Szállodaszövetségtől is állásfoglalást kért korábban a vendégek ellenőrzésével kapcsolatban, ez alapján minden esetben a munkáltatónak kell igazolnia, hogy munkavállalója valóban üzleti célból jött Ausztriába. Az igazolás hitelességét a szálloda nem ellenőrizheti, hiszen nem hatóság. Egy névtelenséget kérő, az osztrák szállodaiparban jártas szakember ugyanakkor azt mondta lapunknak, mivel az ideiglenes bejelentkezés egyszerűen és gyorsan megy – utóbbihoz elég egy ott élő ismerős, s az egész procedúra online elvégezhető –, tapasztalatai szerint sokan használják ki a lehetőséget egy kis síelésre, nemcsak magyarok, hanem svéd, brit, német állampolgárok is. Ráadásul engedélyezett a tranzitút, ezért akadnak olyanok, akik erre hivatkoznak a határon, majd feketén megszállnak a kis sípályák közelében magánszállásokon. Információink szerint az „illegális sítúrázók” saját maguk menedzselik útjaikat – ugyanis a lapunk munkatársai által „inkognitóban” megkeresett utazási irodák mindegyike elzárkózott attól, hogy megszervezze a kért kiutazást. Szakmai forrásunk „elképzelhetőnek, ám minden bizonnyal nem jellemzőnek” nevezte az osztrák lap által tárgyalt ügyet, hozzátéve: a legvalószínűbb, hogy olyan vendégek folyamodhattak ehhez megoldáshoz, akik évek óta összejártak telente síelni és az idén sem akarták kihagyni a szezont.

Kettős üzenet Orbántól A Fidesz akkor sikeres, ha sok hangon tud játszani – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző Orbán Viktor miniszterelnök és Fürjes Balázs a Miniszterelnökség államtitkárának urizálást kritizáló nyilatkozatairól. Szerinte a Fidesznek sokféle szavazót kell megszólítania a 2,8 milliós táborából, köztük ingadozókat, akik “befogott orral szavaznak” a Fideszre. A politológus szerint ezt a réteget zavarja a miniszterelnök veje, Tiborcz Istvánnak, valamint Mészáros Lőrincnek a gazdagodása, életmódja. A politológus szerint Orbán és Fürjes empátiát közvetítenének a szavazók felé, mondván: értjük a problémátokat, de ettől még ne szavazz az ellenzékre, igyekszünk rendet tartani a saját körünkben. – Orbán Viktor nem csak a választóknak, hanem a belső politikai holdudvarnak is üzent, hogy nagyobb visszafogottságot vár el a korábban urizáláson kapott köröktől – mondta Nagy. - U. Gy.