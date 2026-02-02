Jön a hideg és a síszezon

A december eddig se nem hideg, se nem havas nem volt és a fehér karácsonyról már senki sem mert álmodni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégétől jön a fagy és a hóesés. A következő napokban lehűlés várható, és a tavaszias időt a hideg veszi át.