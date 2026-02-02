Noha átlagosan 5 százalékkal drágultak a magyarok körében kedvelt osztrák, olasz, szlovák és szlovén sípályák, az időközben megugrott forintárfolyam ezt semlegesítette.
JD Vance egy vermonti síparadicsomban kapcsolódna ki, de az elmúlt napok után ez nem megy igazán könnyen.
A magas hőmérséklet lehetetlenné teszi a mesterséges hó készítését is.
A hegyekben 6-7 fokkal hidegebb a levegő az országos átlagnál, de az előrejelzések szerint melegszik az idő.
A NER-közeli luxusrepülő egzotikus országok és Budapest között ingázik, de nem csak a gazdasági és politikai elit utazgat külföldre.
A világ első ilyen szerkezete nemcsak könnyebbé teszi a síelést, de a jövőjét is megváltoztatja a gyártók szerint.
Ideális terep a mozgásra a havas táj is: hógolyózhatunk, hóembert építhetünk vagy akár élvezhetjük a téli sportokat is. Ez utóbbit óvatosan tegyük, mert veszélyes is lehet.
Nem lenne szabad "durrbele"-jelleggel síelni – figyelmeztet a szakértő. A téli sportokra minél előbb, lehetőleg már ősszel el kell kezdeni felkészülni.
Szerencsésen, komoly sérülés nélkül úszta meg Juhász Árpád a hétvégi síbalesetét - írta a Bors.
Januári balesetét követően ismét havas edzést végzett Magyarország legjobb alpesi sízője.
A svájci Elias Ambühl megdöntötte a hátrafelé síelés sebességi világcsúcsát.
A síelés a legveszélyesebb tömegsport. Ennek ellenére a síelők csaknem fele még mindig biztosítás nélkül utazik és nincs tisztában az anyagi kockázatokkal.
A csütörtöki szuper-óriásműlesiklásban győztes Hannes Reichelt az alpesisí-világbajnokságok történetének legidősebb aranyérmese lett, miután 34 évesen és 215 naposan sikerült nyernie az egyesült államokbeli Beaver Creekben.
Miközben az év első hónapjaiban a magyarok közül is sokan utaznak el síelni, a néhány napos kiruccanásokra gyakran felejtenek el utasbiztosítást kötni. Pedig a síelés veszélyes sport, és igen sokba is kerülhet: akár egy kisebb baleset egészségügyi és mentési költsége is több száz, akár több ezer euróba kerülhet – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).
A december eddig se nem hideg, se nem havas nem volt és a fehér karácsonyról már senki sem mert álmodni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégétől jön a fagy és a hóesés. A következő napokban lehűlés várható, és a tavaszias időt a hideg veszi át.
Van, aki már szinte behunyt szemmel is eltalál Ausztria síterepeire. Ezek ma is a legnépszerűbbek a hagyományos téli úti célok között. Csak átérünk a határon és máris nőnek ki a földből a csábító havas csúcsok.
Életét vesztette egy 28 éves magyar férfi síelés közben csütörtökön Ausztriában, a Kaprun melletti Kitzsteinhorn gleccser síterepen - írja a hvg.hu.
Az osztrák Anna Fenninger nyerte a női alpesi sízők szuper-óriásműlesikló versenyét a szocsi téli olimpia szombati napján. Miklós Edit remek síeléssel a 15. helyen zárt.
Nem a Forma 1-es pilóta, Michael Schumacher az egyetlen, aki veszélyes, pályán kívüli területre tévedt síelés közben, egyre többen kifejezetten kockázatos „szűz” terepet keresnek a lesikláshoz – hívja fel a figyelmet egy biztosítási alkusz. Ez a módszer extrém sportnak minősül, a biztosítók is külön kategóriaként kezelik. A magyarok mégis biztosítás nélkül kockáztatnak az alattomos buckákkal, sziklákkal nehezített területen, gyakran még a gyerekeiket is ilyen körülmények között tanítgatják. Egy baleseti ellátás több tízmillió forintra is rúghat külföldön, amit akkor is meg kell fizetni, ha nincs rá biztosítási fedezet.