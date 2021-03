Boldog születésnap - Nem akárki írt dalt Gorbacsovnak

A kormánypárti kultúrpolitika újabb térnyerésének gondolja színházi szakma a POSZT lemészárlását.

Egy évvel ezelőtt írtunk róla , hogy a színházi szakma reménytelennek látja a Pécsi Országos Színházi Találkozó POSZT jövőjét. A megérzés beigazolódott, hisz a POSZT mögött álló kft. kisebbségi tulajdonosa, a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) a cég végelszámolására tett javaslatot. Bár a többségi tulajdonos, Pécs önkormányzata meggátolhatja ezt, a POSZT beszántását aligha. A Magyar Színházi Társaság (MSZT) és Pécs – akkor balliberális irányítású – városa az ezredfordulón indította el a magyar nyelven játszó teátrumok éves seregszemléjét, a POSZT-ot. A rendezvényre színházaink legizgalmasabbnak ítélt 14-15 előadását hívták meg. A fesztivál ünnepe volt a színházi szakmának, a közönségnek és Pécsnek. 2012-ben a Magyar Teátrumi Társaság is tulajdonrészhez jutott a POSZT-ot rendező kft.-ben, s attól kezdve a liberálisként definiált MSZT és a Fidesz-kormány támogatását élvező MTT ellentéte megrontotta a fesztivál belső légkörét. Korábban a POSZT-ra érkező társulatok gyakran napokig elidőztek egymással, akkortól a politika által megfertőzött-megosztott színházi világ művészei előadás után nemhogy egy asztalhoz, de egy kocsmába se bírtak leülni. A Magyar Színházi Társaság egyre kevésbé látott bele a POSZT gazdasági ügyeibe, mivel a fesztivált rendező kft.-ben a fideszes vezetésű Pécs és az MTT döntött mindenről. Ezért az MSZT 2019-ben kilépett a kft.-ből, tulajdonrészét a Vidnyánszky Attila vezette teátrumi társaságra hagyta. Ám 2019-ben az ellenzék a pécsi választáson legyőzte a kormánypártokat, s immár az MTT nehezebben tudott szót érteni a várossal. Vélhetően ezért is indítványozta Vidnyánszky a kft. végelszámolását. Pécs vezetői azonban – erről közleményt is adtak ki – meg akarják őrizni a POSZT-ot, ezért megvásárolnák az MTT 33 százalékos részét. Csakhogy Vidnyánszky nem adja el, ragaszkodik a végelszámoláshoz. Hogy miért teszi ezt, arról szerettük volna megkérdezni őt, de nem reagált megkeresésünkre. A POSZT – persze – akkor is megmaradhat, ha felszámolják a fesztiválrendező kft.-t, a város létrehozhatna egy másik céget, amire rábízná a találkozó lebonyolítását. Pécstől a POSZT-ot nem lehet elvenni, hisz az a város kulturális márkája. A POSZT költségeit viszont a forrásszegény és a korábbi fideszes városvezetés által súlyosan eladósított önkormányzat nem tudja egyedül finanszírozni. Eddig általában a város és a szponzorok állták a 250 millió forintos rendezési költségek felét, az állam pedig a másik felét. Ám az államra az ellenzéki Pécs nem számíthat, ahogy a kormányhoz kötődő vagy attól tartó szponzorokra sem. Pécs abban bízik, hogy 2022-ben kormányváltás történik, s akkor a POSZT eséllyel pályázhat költségvetési forrásokra. Vidnyánszky viszont – a köréből kiszivárgott információk szerint – addigra létre akar hozni egy új és csakis az ő körei által irányított fesztivált a magyar színházaknak, amit egy másik város fogadna be, vagy évente változtatná a helyszínét. Az általunk kérdezett színházi szakemberek szerint mindig is ez lehetett Vidnyánszky célja, mert nem szerette a bal-liberális múltú fesztivált. Vagyis a POSZT megfojtását és az ellenfesztivál várható megalapítását a kormánypárti kultúrpolitika újabb térnyerésének látják a színháziak.