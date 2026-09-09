Orbán kedvenc zenésze is profitál az '56-os emlékéven

Vélhetően Leslie Mándoki is megszedi magát az '56-os emlékéven, amelyre nemrégiben újabb 227 milliót utalt ki a kormányzat. Ugyanis a vonatkozó határozat szerint a pénz egy az "1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló berlini, londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről" készült koncertfilmre költhető el. Érdekes egybeesés, hogy a Németországban befutott magyar zenész The Man Doki Soulmates nevű formációja pont ebben a három fővárosban turnézik márciusban - vette észre a Napi.hu.