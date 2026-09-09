A NER egyik kedvencének tartott zenész most azt állítja, valójában évek óta nem értett egyet az Orbán-kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába.
Mivel ő maga nem tapasztalt se esőt, se szelet, ezért tovább játszott volna. Azonban az áram esetleges kikapcsolása nyomós érvnek bizonyult.
A magyarok ki vannak éhezve a jó koncertekre, legalábbis erre utal, hogy már tízezrek nézték meg a Németországban és Amerikában élő magyar zenész-producer Leslie Mandoki és a világsztár barátaiból álló Mandoki Soulmates online koncertjét csak Magyarországról. Világszerte pedig már közel kétszázezer internetező kattintott a másfél órás felvételre, amin Bartók Béla Magyar Képek című albumának modern feldolgozása hallható.
Április 17-én lesz a magyarországi premierje 2021 legnagyobb online zenei show-jának, a Hungarian Pictures/ Magyar Képek koncertnek. A magyar származású Leslie Mandoki és zenésztársai a világ számos tájáról kapcsolódtak össze egy közös zenélésre, hogy együtt emeljék fel a hangjukat az összetartozásért.
Dalt írt Mihail Gorbacsov 90. születésnapjára Leslie Mandoki. A Németországban élő zenész-producert régi, személyes ismertség fűzi a peresztrojka és a reformok atyjához, a szám főhajtás a politikus előtt.
Két adománygyűjtő koncert zajlott a hétvégén. A Global Citizens a világ meghatározó művészei, a TV2 magyar zenészek karanténfellépéseit mutatta be. A különbséget nem csupán a résztvevők hírneve vagy az összegyűlt pénz nagyságrendje közötti eltérés jelentette.
Vélhetően Leslie Mándoki is megszedi magát az '56-os emlékéven, amelyre nemrégiben újabb 227 milliót utalt ki a kormányzat. Ugyanis a vonatkozó határozat szerint a pénz egy az "1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló berlini, londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről" készült koncertfilmre költhető el. Érdekes egybeesés, hogy a Németországban befutott magyar zenész The Man Doki Soulmates nevű formációja pont ebben a három fővárosban turnézik márciusban - vette észre a Napi.hu.
Újabb, ezúttal nettó 1,4 milliárd forintos közpénzes tendert nyert a Rogán Antal lakóparki szomszédjaként emlegetett Csetényi Csaba érdekeltsége, a Network 360 Reklámügynökség Kft, ám ezúttal a magyar származású zenei producerrel, Leslie Mándokival együtt - írja a Világgazdaság.