Ki döntheti meg Vlagyimir Putyin uralmát? – Az orosz elnök nem hallgat a népre, a környezete fordulhat ellene

Az Ukrajna ellen indított orosz katonai támadás nem egyszerűen az agresszió váratlanságával, brutalitásával, jogtalanságával sokkolta az európaiakat. Túl azon, hogy lehetséges alternatívaként villant fel a nukleáris világháború rémképe, azonnal világossá vált, hogy a háború és a szankciók következtében megszűnik egy egészében élhető világ a maga megszokott kapcsolódásaival, munkamegosztásával, közös értékeivel. Kemény megpróbáltatásokat ígér a teljes gazdasági-politikai elszakadás Oroszországtól. Ezért érthető, ha a harci események napi követése helyett sokan inkább Moszkvára figyelnek, reménykedve, hogy valakik véget vetnek Vlagyimir Putyin uralmának. De kik lehetnének ezek a valakik, és egyáltalán, mennyire reális egy ilyen fordulat?