Az Orbán-beszéd tömeglélektani hatását senki sem vonja kétségbe. Ám azt látni kell, hogy reálpolitikai jelentősége, érdemi befolyása az akkori folyamatokra nem volt.
A lengyel tényirodalom rendkívüli tematikai sokszínűségéből is kiemelkedik az Így etesd a diktátorod című kötet, amelyből öt hírhedt diktátor – Szaddám Huszein, Fidel Castro, Pol Pot, Idi Amin és Enver Hoxha – uralkodását ismerhetjük meg – a kosztjukat készítő szakácsaik elbeszélésében! A 27. Nemzetközi Budapesti Könyvfesztivál PesText programjainak keretében fővárosunkban járt Witold Szabłowskit azonban nemcsak erről a magyarul frissen tálalt kötetéről kérdeztük, hanem már a következőről, az Oroszország a konyha felől nézve címűről is, amiben Sztálin és Gorbacsov séfjei mesélnek a szovjet világ ízleléséről, és a birodalomépítő Vlagyimir Putyin szakács nagyapja is feltűnik a receptek között…
Méltatta őt Olaf Scholz kancellár és Bärbel Bas, a Bundestag elnöke is.
Csak úgy sistergett a klaviatúra a Terror Háza Múzeum főigazgatójának dörgedelmei közben.
Moszkvából jelentkezett be a miniszterelnök, aki szerint a kedden 91 éves korában elhunyt néhai pártfőtitkár nélkül biztosan nem szabadulhattunk volna meg vér nélkül a Szovjetuniótól.
Egyik fél sem akart találkozót Mihail Gorbacsov temetésének margóján.
Deutsch Tamás, Schmidt Mária, Orbán Balázs és Kónya Imre kíséretében.
Az orosz elnök a „munkabeosztására” hivatkozva mondta le a szombati búcsúztatást, amelyre a Kreml „állami elemekkel” készül.
Mihail Gorbacsov megpróbálta emberivé tenni a Szovjetuniót. Belebukott a lehetetlen vállalkozásba, de Magyarország köszönettel tartozik neki.
A Kreml is kifejezte méltatását és részvétét a volt szovjet elnök felé, állami szertartás azonban elképzelhető, hogy nem lesz.
Mihail Gorbacsov reformkísérletei egyrészről a hidegháború végéhez, másrészről a kommunista rendszer bukásához és a Szovjetunió összeomlásához vezettek, ezért Oroszországban ellentmondásos, a világ más részein annál inkább tisztelt személyiséggé vált. 1990-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1991. december 25-én mondott le a Szovjetunió elnöki tisztségéről, miután nem tudta megakadályozni a szovjet tagköztársaságok önállósulási törekvéseit. A Szovjetunió első és utolsó elnöke életének 92. évében hunyt el.
A két világrendszer közötti hidegháború vér nélküli lezárásához döntő mértékben hozzájáruló reformer politikus kedden, 91 éves korában hunyt el.
Az Ukrajna ellen indított orosz katonai támadás nem egyszerűen az agresszió váratlanságával, brutalitásával, jogtalanságával sokkolta az európaiakat. Túl azon, hogy lehetséges alternatívaként villant fel a nukleáris világháború rémképe, azonnal világossá vált, hogy a háború és a szankciók következtében megszűnik egy egészében élhető világ a maga megszokott kapcsolódásaival, munkamegosztásával, közös értékeivel. Kemény megpróbáltatásokat ígér a teljes gazdasági-politikai elszakadás Oroszországtól. Ezért érthető, ha a harci események napi követése helyett sokan inkább Moszkvára figyelnek, reménykedve, hogy valakik véget vetnek Vlagyimir Putyin uralmának. De kik lehetnének ezek a valakik, és egyáltalán, mennyire reális egy ilyen fordulat?
A darabot Sztarenki Pál vitte színre a Rózsavölgyi Szalonban.
A volt szovjet vezető szerint az amerikai hadjárat kezdettől fogva kudarcra volt ítélve, még akkor is, ha Oroszország kezdetben támogatta azt.
Dalt írt Mihail Gorbacsov 90. születésnapjára Leslie Mandoki. A Németországban élő zenész-producert régi, személyes ismertség fűzi a peresztrojka és a reformok atyjához, a szám főhajtás a politikus előtt.
Gorbacsov reformkísérletei a hidegháború végéhez vezettek, és végül a kommunista rendszer bukását, a Szovjetunió széthullását eredményezték. Megoszlanak a vélemények, hogy békésen vezette-e ki az országot a hidegháborúból és a kommunizmusból vagy széthullott alatta a birodalom, de az kétségtelen, hogy a XX. század egyik meghatározó politikusa. Számtalan díj mellett Nobel-békedíjat, Ronald Reagan Szabadság Díjat és Grammyt is birtokol a március 2-án 90 éves egykori pártfőtitkár.
Ezen a napon ünnepli születésnapját Mihail Gorbacsov a Szovjetunió utolsó vezetője, a szovjet kommunista párt utolsó főtitkára.
A kelet-európai rendszerváltások évfordulóján külföldön rendre méltatják Mihail Gorbacsov szerepét. Otthon viszont egyre inkább támadják.
Úgy tűnik, mintha háborúra készülne a világ – véli a Szovjetunió utolsó vezetője. Mihail Gorbacsov a Time-ban megjelent cikkében azt írja: burjánzanak a problémák a világban, de nincs égetőbb gond, mint az új fegyverkezési verseny. Szerinte a helyzet túl veszélyessé vált, mindennél fontosabb, hogy megállítsák és visszafordítsák a politika militarizálását - olvasható a 24.hu cikkében.
Történelmi személyiség az egyik, kinek nevét a fiatalok talán már nem is ismerik, miközben a másik gyűjti a népszerűségi pontokat és egyre sikeresebben biztosítja helyét a világpolitikát formálók között. Mihail Gorbacsov védekező álláspontból magyarázza a múltját, míg Vlagyimir Putyin védekezésből támadásba lendülve egyengeti a jövőjét.
Megállapodott Mihail Gorbacsov egykori szovjet elnök-pártfőtitkár és idősebb George Bush amerikai exelnök arról, hogy együttműködik a megromlott orosz-amerikai kapcsolatok normalizálása érdekében - közölte szerdán Moszkvában a Gorbacsov-alapítvány sajtószolgálata.
A NATO védi a keleti szárnyat, támogatja az afgán biztonsági erőket és Ukrajnát, de Ukrajna csatlakozása nincs napirenden. Mihail Gorbacsov már így is háborús előkészületeket lát.
Mihail Gorbacsovról szóló cikkem vitát váltott ki a Népszava olvasóinak körében: volt, aki a volt szovjet elnök érdemeit, volt, aki bűneit sorolta. A vita hevében Vlagyimir Putyin neve is feltűnt, sok ellentétes indulat kíséretében. A nemzetközi médiában is hasonló indulatokkal és egymástól nagyon távol álló véleményekkel lehet találkozni az orosz elnök kapcsán. Putyin is megosztó személyiség.
Nem merném fiataloknak az utcán feltenni azt a kérdést, ki volt Mihail Gorbacsov. A történelmi közelmúlt hazai neveivel sem birkóznak meg. Mint ahogy én sem napjaink celebjeinek viselt dolgaival. Ettől még Gorbacsov történelmi figura, a XX. századi politika egyik meghatározó személyisége, akinek szavaira érdemes odafigyelni.