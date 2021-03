Újra kikapcsolják a közműveket

Bár az energiaszolgáltatók egész márciusig türelmet tanúsítottak a lejárt tartozókkal szemben, a hónap elejével csendben újraindították a kikapcsolásokat. A szigorúbb vírusintézkedésekre tekintettel a Habitat újból moratóriumot követel.

A kormány bejelentette a digitális oktatásra való teljes átállást március 8-tól április 7-ig. Így minden iskolásnak, beleértve a legkisebbeket, otthon kell maradnia, amihez a megfelelő áram- és gázellátás elengedhetetlen – hangsúlyozza a Habitat for Humanity Magyarország. Eddig a veszélyhelyzetek kihirdetése kapcsán az energiaszolgáltatók két alkalommal hirdettek időleges türelmet a lejárt tartozások miatti kikapcsolásokra. A civil szervezet most, a harmadik hullám miatt ítéli szükségesnek a kikapcsolások felfüggesztését. (A szabályok szerint a szolgáltatást 60, védendő fogyasztó esetén 90 napnyi lejárt tartozás után függesztik fel.) Mikor ismét az otthonmaradás a koronavírus elleni védekezés fő frontvonala, újból kiemelkedik az energiaellátás fontossága. Nem csupán a zavartalan távoktatás, de a mindennapi élet fenntartása – hűtőszekrények üzemeltetése, mosás, főzés, fűtés –, sőt akár emberéletek is múlhatnak ezen. A Habitat for Humanity Magyarország ismét arra szólítja fel a kormányt és az energiaszolgáltatókat, hogy mindenkinek biztosítsák az otthonmaradáshoz szükséges feltételeket. Így a kikapcsolások lehető leghamarabbi szüneteltetését sürgetik, legalább a veszélyhelyzet végéig. Külön emlékeztetnek a több mint százezer, előrefizetős mérőt használó háztartásra. Gyakorta ez a kör a leginkább kitett, rászoruló, védendő, illetve él önkormányzati szociális bérlakásokban. Ha bevétel híján, vagy épp az üzletek zárva tartása miatt nem tudják feltölteni a mérőt, ők ugyanúgy áram vagy gáz nélkül maradnak, mint a kikapcsoltak. Követendő példának nevezik az E.ON által tavaly tavasszal felkínált, kevesek által kihasznált lehetőséget, mely szerint az előre fizetősök a veszélyhelyzet időtartama alatt igényelhettek egy utólagosan kiegyenlíthető vészkódot. A Habitat újabb, egyszeri, 12 ezer forintos rezsiutalványt is sürget a fogyasztók számára. Hasonló követeléssel éltek tavaly áprilisi, több mint háromezer aláírással nyomatékosított petíciójukban is. A lehető legegyszerűbb, egyszersmind leginkább célravezető megoldásnak azt tartanák, ha a kedvezmény alanyi jogon járna, de átruházható lenne akár a rászorulóbbak számára. A Habitat a kormánytól egy járvány- és katasztrófahelyzet során gyorsan és hatékonyan alkalmazható, minden fogyasztót érintő energiaellátási intézkedéscsomag kidolgozását is sürgeti. Az energiaszegénység a háztartások több mint tizedét érinti, ami mintegy 400 ezer háztartást, legalább egymillió embert jelent. De a lakhatási szegénység mintegy hárommillió ember életét nehezíti. A vírus hatásai a legrosszabb lakáskörülmények között élőket sújtják a leginkább, hiszen bevételeik ritkábban származnak otthonról is végezhető tevékenységből: jellemzően alkalmi munkákból élnek, ami a válság miatt könnyen megszűnik - hangsúlyozza a Habitat.