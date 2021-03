Szüleik biztatására maszkokat vetettek tűzre gyerekek egy vírusellenes tüntetésen az idahói Capitolium lépcsőin (videó)

Kevés szavazaton múlt, hogy az igenek vagy a nemek kerekednek felül.

A javaslatot a jobboldali Svájci Néppárt (SVP) terjesztette elő, amely olyan jelszavakkal kampányolt, mint: "Stop szélsőségesség". Egy vezető svájci muszlim csoport szerint ez "sötét nap" a muszlimok számára. "A mai döntés régi sebeket ejt, tovább terjeszti a jogi egyenlőtlenséget és az egyértelmű kirekesztés jeleit küldi a muszlim közösség felé - áll a Muzulmánok Központi Tanácsának közleményében. A szervezet a bíróságon támadja meg a döntést. A svájci kormány a tiltás ellen érvelt, mondván, nem az állam feladata megmondani, hogy mit viseljenek a nők. A Luzerni Egyetem kutatása szerint Svájcban szinte senki sem hordja a burkát, és csak kb. 30 (!) nő viselheti a nikábotSvájc 8,6 milliós lakosságának körülbelül 5 százaléka muszlim, legtöbbjük Törökországból, Boszniából és Koszovóból származik. A népszavazásról beszámoló BBC megjegyzi , Svájcban az emberek közvetlen beleszólást kapnak a politika alakításába, rendszeresen arra kérik őket, hogy népszavazáson nyilvánítsanak véleményt különféle kérdésekben. Ugyan a mostani népszavazás közvetlenül nem az iszlámról szólt, és arra is törekedett, hogy megakadályozza az esetleges erőszakos utcai tüntetők arc-takarását. A referendumot azonban széles körben "burka-tilalomnak" nevezték. Az Amnesty International is felszólalt a tilalom ellen, azt veszélyes politikának nevezve, amely sérti a nők jogait, ideértve a véleménynyilvánítás és a vallás szabadságát. Nem a mostani volt az első, amikor a népakarat szembement a kormányzat álláspontjával. Ez történt akkor is, amikor az SVP azt javasolta, tiltsák be a minaretek építését, mondván, azok az iszlamizációt jelképezik. Az AFP hírügynökség képei szerint az eredmény miatt már többen tüntetnek a svájci fővárosban, Bernben.