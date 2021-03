Menekült ugyan nincs, de a kiadások az egekben

Már most alig találni elég szakembert a betegek mellé a szakdolgozói kamara szerint. Az oltás akadozik, a súlyos esetek száma drasztikusan nő.

„A covidos osztályokra már jelenleg is igen nehezen lehet napról-napra a kellő létszámot biztosítani. Rengeteg napi szervezés kell ahhoz, hogy az főnővérek, ápolási igazgatók biztosítani tudják.” – jelentette ki a Népszava érdeklődésére Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke. Pedig drasztikusan nő az egészségügyi intézmények terhelése: a hétvégén – amikor 254 újabb áldozatról adtak hírt – már 7445 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 778-an voltak lélegeztetőgépen. Emlékeztetőül: pénteken 6867 Covid-beteget ápoltak és 677-en szorultak gépi lélegeztetésre. Arra a kérdésünkre, hogy vannak-e még tartalékok az egészségügyben, Balogh Zoltán úgy fogalmazott: „Ismét be lehet vonni az egészségtudományi felsőoktatásban tanuló hallgatókat. Őket már jelenleg is önkéntes alapon bevonták szűrésekben és oltópontokon való közreműködésre. Most az osztályos körülmények közötti tömeges bevonás lehetősége lehet egy megoldás. Őket elsősorban azokra az ellátási helyekre lehetne bevonni, ahonnan a szakképzett, tapasztalattal bíró ápolókat tudnak átirányítani a frontvonalba.” Lapunk értesülései szerint a hétvégén már több orvostanhallgatót értesítettek is. A kormány a hétvégén bejelentette: rezidensek átirányításával is segítik a kórházi betegek ellátását. Balogh Zoltán szerint számolni kellene a már beoltott, korábban az életkora miatt elküldött, nyugdíjas szakdolgozókkal is, persze megfelelő ellentételezéssel, önkéntes alapon. Emellett – tette hozzá – a kormány léphetne, hogy a szolgálati jogviszony miatt most távozott kollégákat visszacsábítsa. A covid-osztályok terhelését az oltások számának növelése is csökkentheti, tegnap délelőttre pedig már több mint 980 ezer ember kapta meg a vakcinát – igaz, az utóbbi napokban meglehetősen szervezetlen körülmények között. A kormány lefújta a hétvégére 74 ezer embernek ígért tömeges oltást, mert kiderült, hogy összeomlott az informatikai adatbázis és téves értesítéseket is kiküldtek. Ehhez képest sokan mégis megjelentek az oltópontokon, és többen kaptak is AstraZeneca vakcinát. Igaz, kiderült, hogy bár a tömeges oltást 60 év alatti krónikus betegeknek ígérték, sok egészséges ember is vakcinához juthatott. Azt még nem tudni, hogy a most be nem oltott betegek pontosan mikor kapják meg a vakcinát. Arról viszont gondoskodott a kabinet, hogy a kormánypropagandában ne essen szó a pénteki informatikai összeomlásról, csak a sikerekről: a közmédia megannyi hírben számolt be az oltás folytatásáról. Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos ennek kapcsán rámutatott: pénteken több mint 111 ezer, szombaton 35 ezer embert oltottak a meghirdetett „tömeges” oltási kampánytól függetlenül. Ez azonban szerinte nem különösebben nagy siker: ha egy nap rendes ütemben, ötezer háziorvos beolt húsz embert, az is napi 100 ezer oltást jelent.