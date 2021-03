Végül két évet kapott korrupció miatt a madagaszkári sportvezető

A nemzetközi Sportdöntőbíróság két évre csökkentette Ahmad Ahmad korábbi büntetését, ám így sem vehet részt az Afrikai Labdarúgó-szövetség pénteki elnökválasztásán.

Pont került egy több mint fél éve tartó huzavona végére, ugyanis a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn ítéletet hozott a madagaszkári sportvezető Ahmad Ahmad ügyében. Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) korábbi elnökét még tavaly júniusban Párizsban korrupció vádja miatt letartóztatták, majd a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) etikai bizottsága öt évre eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. A vád szerint különböző ajándékokat fogadott el, visszaélt a pozíciójával és pénzügyi visszaéléseket is elkövetett. Ahmad Ahmad végig tagadta az ellene felhozott vádakat és a CAS-hoz fordult felülvizsgálat gyanánt. A sportdöntőbíróság előbb felfüggesztette a FIFA határozatát, melynek hatására Ahmad újra kampányba kezdett. Hétfőn aztán megszületett a végleges ítélet. „A CAS részben helyt adott a fellebbezésnek, és a mai naptól két évre csökkentette az Ahmadra kiszabott felfüggesztés időtartamát, leszámítva a már felfüggesztett időszakot 2020. november 19. és 2021. január 29. között” – áll a nemzetközi Sportdöntőbíróság ítéletében, amely a pénzbírságot is enyhítette, a sportvezetőnek 200 ezer svájci frank helyett csak 50 ezret kell megfizetnie. A CAS közleménye szerint azért csökkentették a büntetést, mert a vádpontok közül nem mindet tudták rábizonyítani. Mindazonáltal a három fős bizottság úgy ítélte meg, hogy Ahmad megsértette az etikai kódexet „ajándékok vagy egyéb juttatások felajánlása és elfogadása”, valamint „hatalommal és pénzeszközökkel való visszaélés” vonatkozásában. Az enyhítés ugyanakkor a 61 éves sportvezető számára mit sem ér, ugyanis így elvesztette az esélyét arra, hogy elinduljon a CAF pénteki, Rabatban esedékes elnökválasztásán. A tisztújítás a hétfői események következtében csak formalitás lesz, ugyanis a dél-afrikai bányamágnás, Patrice Motsepe mindhárom riválisa a FIFA-elnök Gianni Infantino által közvetített megállapodás részeként bejelentette visszalépését múlt szombaton. Infantino hevesen tagadta, hogy bármilyen módon beavatkozott volna Ahmad utódjának megválasztásában, ugyanakkor munkatársaival szinte egész Afrikát körbejárta az elmúlt hónapokban, hogy tárgyaljon a jelöltekkel. „Az afrikai futballnak kollektív bölcsességre, az összeg tagszövetség minden elnökének kivételes tehetségére szükségünk van” – jelentette ki Motsepe azon a mauritániai sajtótájékoztatón, ahol az elefántcsontparti Jacques Anouma, a szenegáli Augustin Senghor és a mauritániai Ahmed Yahya is „félreállt az útjából”. Előbbi „különleges tanácsadói” szerepkörben segíti majd a dél-afrikai üzletembert, utóbbi kettő pedig alelnök lesz.

Motsepe hozzátette, a magánszektorból kíván szponzorokat találni a CAF számára, emellett beszélt azon meggyőződéséről is, mely szerint egy afrikai nemzet a közeljövőben megnyerheti a világbajnokságot.

„Mindannyian együtt fogunk dolgozni, az afrikai futball pedig olyan sikereket és növekedést fog elérni, amelyet a múltban nem ért el” – fogalmazott az elnökjelölt, aki közel hárommilliárd dolláros vagyonával Afrika kilencedik leggazdagabb embere, egyben Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök sógora. Motsepe nem véletlenül „nyerte el” Infantino támogatását, ugyanis akkora vagyonnal rendelkezik, hogy nem feltételezik róla, hogy elődjeihez hasonlóan sötét üzelmekbe kezd. Az Ahmad helyére ideiglenesen kinevezett Constant Omari Selemani elleni is eljárást folytat a FIFA, ennek következtében ő sem jelölhető a posztra. A madagaszkári elődje, a szervezetet 27 éven át irányító Issa Hayatou 1989 és 1999 között nagyobb összegeket vett fel a 2001-ben csődbe ment ISL-en, a FIFA marketingügynökségén keresztül. Hayatou tagadta az állításokat, elmondása szerint a kérdéses pénz a CAF-hoz került. Emellett azzal is megvádolták, hogy 1,5 millió dolláros kenőpénzt fogadott el Katartól, hogy támogassa az ország 2022-es világbajnoki pályázatát.