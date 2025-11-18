Gianni Infantino, a FIFA elnöke hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium keddi közleménye lényegében megerősítette azt a lapértesülést, hogy a Ferencváros labdarúgó csapata szponzorációs szerződést köt az orosz óriásvállalattal, a Gazprommal. A kilátásba helyezett megállapodás azért is meglepő, mert a Népszavának nyilatkozó szakértő szerint elkerülhetetlen, hogy a Gazprom is hamarosan az Európai Unió szankciós listájára kerüljön.
December végén még jó ötletnek tűnt, hogy a karácsonyi akcióknak, a zord téli időnek és a puszta kalandvágynak köszönhetően visszatérjek a legnépszerűbb focis videójáték, az EA Sports FC 24 (korábbi nevén FIFA) online „csataterére”, az Ultimate Teamre. A körülmények megváltoztak, s a felkészületlen énem fénysebességgel rohant a függőségbe.
Az elismerést a legendás magyar labdarúgó dédunokája adta át.
Továbbra is a világbajnok Argentína áll az élen.
„Három világbajnokság, öt kontinens és tíz, mérkőzést rendező ország – ez az, ami a labdarúgást igazán globálissá teszi” – üzente a FIFA-elnök.
Az ügy legújabb fordulata, hogy a Luis Rubiales ellen vizsgálatot indított sportági szövetség most mégis kiáll a vezetője mellett.
A gyanú szerint Luis Rubiales ronthatta a labdarúgás hírnevét.
A statisztikák viszont azt mutatják, nem lesz sokkal több gól.
Ceferin hangsúlyozta, az UEFA égisze alá tartozó versenyeken rasszista, homofób, vagy szexista zaklatásnak kitett játékosokat meg kell védeniük, a "bűnelkövetőket" pedig hatékonyabban kell megbüntetniük.
Az 52 éves olasz-svájci tisztségviselő az egyedüli jelölt a FIFA elnöki posztjára a márciusi tisztújításon.
Az arab ország budapesti nagykövete a magyar fővárosban hazája ünnepén beszélt a kormányfői utazás részleteiről.
A FIFA tiltja az arab országban az emberi jogok melletti kiállást, mondván, a politizálásnak nincs helye a futballpályákon.
Nem tetszett nekik, hogy a csapatkapitány nem viselheti a OneLove karszalagot.
Ennyit az emberi jogokról.
Gianni Infantino szomorúnak tartja a kettős mércét.
A szesztilalom az iszlám ország fővárosában, Dohában kialakított szurkolói zónára nem vonatkozik.
A miniszter közölte: a magyar nagykövetség folyamatos kapcsolatban áll a brit rendőrséggel.
A szövetség leszögezte, zérótoleranciát alkalmaz az ilyen "irtózatos viselkedéssel" szemben.
Az európai szövetség a magyar-angol labdarúgó vb-selejtező előtt megpróbálta elérni, ne legyen botrány a meccsen, de Szijjártó Péter fölöslegesnek tartotta az aggódást.
A nemzetközi Sportdöntőbíróság két évre csökkentette Ahmad Ahmad korábbi büntetését, ám így sem vehet részt az Afrikai Labdarúgó-szövetség pénteki elnökválasztásán.
Úgy tűnik, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség azt szeretné, ha Patrice Motsepe nyerné az afrikai kontinens március 12-ei elnökválasztását.
A FIFA korábbi elnökét több mint egy hétig mesterséges kómában tartották.
A FIFA-t 1998-tól 2015-ig irányító, jelenleg korrupciós ügyek miatti eltiltását töltő svájci sportvezető állapota stabil és napról napra javul.
Az élcsoportban nem volt változás, így a belgák vezetnek, megelőzve a világbajnok francia, illetve a brazil nemzeti csapatot.
Az alpesi ország bíróságainak körülményessége, illetve a jogszabályok által támasztott akadályok miatt nem tudják elkapni a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökét sem.
Nem vádolták meg semmivel, nem találták bűnösnek semmiben, és mindenben együttműködik a hatóságokkal – közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.