Nyugaton már vállalhatatlan, de az FTC tárt karokkal várja az EU-s szankciók előtt álló Gazpromot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium keddi közleménye lényegében megerősítette azt a lapértesülést, hogy a Ferencváros labdarúgó csapata szponzorációs szerződést köt az orosz óriásvállalattal, a Gazprommal. A kilátásba helyezett megállapodás azért is meglepő, mert a Népszavának nyilatkozó szakértő szerint elkerülhetetlen, hogy a Gazprom is hamarosan az Európai Unió szankciós listájára kerüljön.