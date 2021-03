Még két embert megfertőz a vírus, és leáll a metró - miközben oltásügyben nem történik semmi

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kaotikus jelenetek után panaszbeadvány érkezett hivatalához.

Ha egy hétvége alatt kellene mindenkit beoltani, aki szeretné, akkor arra képesek lennénk – nyilatkozta Orbán Viktor decemberben a Kossuth Rádiónak. Tehát – folytatta a miniszterelnök – „ma egy általános országos, egy-két nap alatt történő teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll. Az ehhez szükséges eszközökkel, számítógépes nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik.” Ezzel szemben a most hétvégére meghirdetett tömeges „oltakozásnál” kiderült, hogy nem csupán a vakcina hiánya okoz nehézséget: komoly problémák adódtak az adatbázissal is. Voltak, akiket lakóhelyüktől távoli helyszínre hívtak be, voltak, akiket úgy akartak beoltani az első adaggal, hogy nemrég megkapták a vakcinát. A kormányfő is elismerte, hogy akadtak gondok. Az sms-ben már kiküldött értesítéseket visszavonták, ha valaki azonban ennek ellenére elment az eredetileg megadott pontra, az esetek egy részében mégis megkaphatta az oltást.

A történtek után egy magánszemély beadvánnyal fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – mondta lapunknak Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke, aki ennek nyomán vizsgálatot indít az ügyben. „A hírek alapján valószínűsíthető, hogy valamilyen hiba csúszott a rendszerbe” – tette hozzá, de a vizsgálat lezárultáig ennél bővebben nem szeretné kommentálni az eseményeket.



A kormány módosította a jogszabályt, az úgynevezett oltási igazolványban nem szerepel majd, hogy ki milyen vakcinát kap. Péterfalvi Attila közölte: a tervek szerint egy plasztikkártyáról van szó, amely jelen állás szerint valóban nem tartalmazza a vakcina típusát, ám az oltáskor kapott papírnak köszönhetően ezt szükség esetén mindenki igazolni tudja. Az adatvédelmi hatóság elnöke az oltási igazolványt is azon kérdések közé sorolta, amelyekről uniós szintű döntést kellene hozni. Amíg viszont nincs uniós megállapodás, addig egyszerűen nincs mire hivatkozni, és azt sem lehet megmondani, hogy a magyar kormány által alkalmazott szabályoknak vannak-e hátrányos következményei. Az oltási igazolványnak nem kizárólag az Európai Unió más országaiban, hanem belföldön is nagy szerepe lehet még – hívta fel a figyelmet egy másik körülményre. A 64. születésnapját ebben a hónapban ünneplő Péterfalvi Attilát már beoltották. „A Pfizer-vakcinát kaptam, de senki ne higgye, hogy ez valamiféle kivételezés. Olyan betegségem van, hogy nem is kaphattam mást” – mondta. Máskülönben az adatvédelmi hatóság elnökeként sem lenne ellenére, ha a kormány – amennyiben az emberek hajlandósága nem érné el a kellő mértéket – kötelezővé tenné az oltást Magyarországon. Magánemberként pedig kifejezetten támogatná az ötletet. A családjában bekövetkezett tragédiák bizonyítják, hogy a járványt nem lehet elég komolyan venni: bátyja tavaly koronavírus-fertőzésben hunyt el, semmilyen alapbetegsége nem volt. Édesanyja belehalt a bánatba. Péterfalvi Attila nem vitatja, hogy akadnak bizonytalanságok és ellentmondások a vakcinák körül. Ezzel együtt is állítja: „az a jó vakcina, amit beadtak”.

Nincs felelős Adategyeztetési hibák léptek fel – Müller Cecília országos tisztifőorvos ennyivel intézte el hétfőn azt, hogy le kellett fújni a 74 ezer ember számára meghirdetett tömeges oltást a hétvégén. Arra nem reagált, hogy sokakat mégis beoltottak, közülük pedig jó néhányan egészségesek voltak, miközben eredetileg krónikus betegeket vártak volna. A hibáról a teljes apparátus hallgat, péntek óta nem kapunk választ azokra a többször feltett kérdéseinkre, hogy ki és mennyiért fejlesztette a most elromlott rendszert, indul-e vizsgálat, és mikorra javítják ki a hibákat. Annyi tudható, hogy a regisztrálási adatokat fogadó vakcinainfo.gov.hu küldött SMS-t az érintetteknek, a portálnak pedig a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a kiadója. Árulkodó, hogy még tegnap sem tudtak pontos időpontot adni, mikor kaphatják meg oltásukat azok, akikre most hétvégén nem kerülhetett sor. Csak annyit közöltek, hogy a hét második felében.

Egymillióan beoltva, nyolcszázan lélegeztetőgépen

„Most már a célegyenesben vagyunk” – mondta Orbán Viktor kormányfő hétfői videóüzenetében. Azon a napon látta indokoltnak közölni ezt, amikor 115 újabb áldozatól adtak hírt, rekord közelbe, 7924-re nőtt a kórházi ápolásra szorulók száma, és újabb csúcsot döntve már 806-an voltak lélegeztetőgépen. A kórházak pedig – a jelek szerint – drasztikus lépésekre kényszerülnek, hogy fogadni tudják a betegeket. – Már nagyon vártuk a műtét utáni kontrollt, mert édesanyámnak erős fájdalmai vannak. Ráadásul elég régóta vártuk, mert olyan sok a beteg, hogy decemberben már csak márciusra kaptunk időpont. Most pedig ezt is lemondták, sőt másikat se tudtak adni helyette, mondván az ambulancián oltóközpontot rendeznek be, a fekvőbeteg osztályon pedig Covidosokat fogadnak – mondta a Népszavának egy neve elhallgatását kérő fiatalasszony. Minderről megkérdeztük az érintett Semmelweis Egyetemet, amely válaszában azt írta: „A tavalyi időszakhoz hasonlóan, a koronavírusos betegek ellátására való felkészülés miatt átmenetileg egyes szervezeti egységek új helyszínre költöznek. Az Ortopédiai Klinika járóbeteg részlege az egyetem Szent Rókus Klinikai Tömbjében, míg a fekvőbeteg részlege az egyetem I. Számú Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikáján kapott helyet. A szervezeti egységek ideiglenes áthelyezésére a világjárvány első és második hulláma során is sor került, ez mind a hazai, mind a külföldi intézmények esetében természetes része a járványhelyzet fokozódására való tudatos felkészülésnek. Az érintett betegeket a klinika telefonon értesíti ki. Az egyetemen az EMMI miniszter utasításában foglaltak szerinti betegellátás folyamatos”. A járványadatok alapján egyelőre csak az oltottak száma az, ami bizakodásra adhat okot. Hétfőre ugyanis meghaladt az egymilliót a Magyarországon beoltottak száma. Müller Cecília országos tisztifőorvos közlése szerint Magyarország lakosságarányosan a második helyen áll az Európai Unióban. Hozzátette: míg a kontinensátlag 6,24 százalék, addig Magyarországon 10,27 százalék ez az adat. A jó hazai átoltottsági adatokat részben az orosz vakcina beszerzése és a – sokak által erősen vitatott módon – könnyített engedélyeztetése tette lehetővé. Csakhogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) egyik vezetője tegnap arra kérte a tagországokat: tartózkodjanak a Szputnyik V engedélyeztetésétől, amíg az ügynökség nem vizsgálta meg biztonságosságát és hatékonyságát. Christa Wirthumer-Hoche, az EMA igazgatóbizottságának vezetője az MTI jelentése szerint úgy fogalmazott: "Szükségünk van a dokumentumokra, amelyeket áttekinthetünk. Jelen pillanatban az oltott emberekről sincsenek adataink. Ez nem ismert. Ezért nagyon nem tanácsolnám a nemzeti szintű engedélyeztetést". Hozzátette, az oltóanyag vizsgálata megkezdődött, az orosz gyártótól érkeznek az adatcsomagok, amelyeket az európai minőségi, biztonságossági és hatékonysági normák szerint vizsgálnak meg. Ha mindennek megfelelt, akkor az EU-ban is engedélyezik a vakcinát - mondta. Az uniós gyógyszerügynökség eddig a Pfizer, a Moderna és AstraZeneca oltóanyagát ajánlotta uniós alkalmazásra. - Népszava