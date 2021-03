Útkereső nemzedék

Van, aki kisebb helyszínről streameli élő koncertjét; van, aki tovább próbál; van, aki home office munkavégzést szervez családos munkatársainak a múlt héten bejelentett újabb járványügyi korlátozásokra reagálva. Sorozatunk mai részében az évad és a költségvetés sokadik újratervezéséről szimfonikus zenekarokat kérdeztünk.

Az elmúlt egy év próbára tette a zenészek és zenekarvezetők kreativitását. Pénzt, stábot és technikát előteremtve megszervezték a publikum nélküli élő koncertek streamelését, házhoz mentek kamara felállásokkal és kitalálták a törzsközönségükkel való kapcsolattartás módját. A múlt héten bejelentett további korlátozásokra is gyorsan reagáltak. Igaz, nemigen volt választásuk. - A járványügyi előírások szigorú betartása mellett a Liszt Ferenc Kamarazenekar a jövőben is folytatja a koncertjei közvetítését – válaszolta Várdai István az együttes művészeti vezetője. - A múlt csütörtöki kormánybejelentés kizárólag a mai Ilya Gringolts-cal való fellépésünket érintette kisebb mértékben: az eredetileg tervezett helyszín, a Zeneakadémia bezárása miatt a világhírű orosz szólistát a Budapest Music Centerből láthatja a közönségünk. A koncert az eddigi fellépésekhez hasonlóan a zenekar megújult weboldalán, hivatalos Facebook és YouTube csatornáján lesz elérhető. Ami a költségvetés újratervezését illeti, Várdai István az immár egy éve gyakorolt rugalmasságot említette. - A helyszínváltozás értelemszerűen érintette a költségvetésünket is, ilyen korrekció a jövőben is várható lesz; ezt a rugalmasságot ugyanakkor tavaly március óta folyamatosan gyakoroljuk, a hazai és nemzetközi kulturális élet sok más szereplőjével együtt – utal a közös problémára Várdai István. - Amennyiben a következő hetekben nem lesz lehetőségünk zárt hangversenyteremben sem koncertezni, ismét visszatérünk a karanténestekhez, a döntést a napokban hozzuk meg. A közeljövőben vennénk fel Anton Bruckner monumentális, két CD-nyi hosszúságú kilencedik szimfóniáját lemezre, amely azért is ilyen hosszú és azért kuriózum, mert a befejezetlenül hagyott szimfónia rekonstruált, négytételes változatából készül a felvétel, Magyarországon először. Nagyon bízunk benne, hogy nem kell ezt a különleges felvételt elhalasztanunk – felelte Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzser-igazgatója, aki a külföldi vendégszereplésekről is beszélt. - Sajnos, turnéinkat továbbra is folyamatosan mondják le, zenéltünk volna Bécsben, Amszterdamban, Aix-en-Provence-ban és az Egyesült Államokban is. Az utazások elmaradása, a nemzetközi visszajelzések és találkozások hiánya nemcsak érzelmileg fáj, de az anyagi kiesést is nehéz pótolni, hiszen a fellépti díjon felül a külföldi baráti körök támogatása is kiesik, New Yorkban például ilyenkor szokott lenni az éves támogatói gála – érinti a költségvetés újratervezését Erdődy Orsolya. Rövid időre szünetelteti online közvetítéseit a Szent István Filharmonikusok is. - A zenekar március 27-re tervezett online hangversenyét - Csajkovszkij, Ravel, Prokofjev művei Baráti Kristóf vezényletével a Müpában - a vírushelyzet fokozódására tekintettel lemondtuk, így rövid időre szünetelnek az online közvetítések. A halasztott programjainknak igyekszünk későbbi időpontot találni – írta válaszában a Zuglói Filharmóniáról Szent István Filharmonikus névre váltó zenekar, amelynek fenntartója is változott január 1-vel: a zuglói önkormányzattól állami cég, a Filharmónia Magyarország Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. vette át. Az együttes legközelebbi jelentős koncertjét április 16-ra tervezik. Emellett zárt körű tv-felvételeket készítenek a Vigadóban, amelyek későbbi időpontban kerülnek adásba a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében. Az együttes családos munkatársainak home office munkavégzését szervezte meg a Pannon Filharmonikusok. A pécsi zenekar igazgatója, Horváth Zsolt ugyanakkor hangsúlyozta: - A jelenlegi szabályozás a zenekar által végzett tevékenységet nem korlátozza, nem érinti a munkavégzést, hiszen ennek lehetősége továbbra is fennáll. Ebben a március 22-ig meghirdetett periódusban egyetlen streamelt hangversenye lett volna a zenekarnak, ez elmarad. A muzsikusok a soron következő programjainkra készülnek, elsőként március 25-én és 26-án lesz két hangversenyünk, az egyik egy fontos ősbemutató, mindkettő Eötvös Péter közreműködésével. Ezen hetek alatt a Kodály Központ a korábbi rendelkezéseknek megfelelőn, előzetes teremfoglalás mellett gyakorlás céljából igénybe vehető. Ugyan nagyzenekari munkavégzés nincsen, de számos egyéb előkészítő munka zajlik, illetve több korábban előkészített projektet készülnek befejezni a kollégák, így kis létszámú formációk lehetőséget kaptak például forgatás lebonyolítására. Amennyiben ezt a konkrét időszakot vesszük, a legújabb korlátozások nem érintik a Pannon Filharmonikusok költségvetését – írta végül Horváth Zsolt. Ami a Müpát, az egyik legnagyobb budapesti koncerthelyszínt illeti, ők is változtatnak. - Az elmúlt hetek tendenciáit látva a Müpa Home sorozat folytatódik, ám nem live stream formájában: a következő időszakban korábban rögzített, ám eddig nem publikált különleges felvételek közvetítéseit tűzzük műsorra - írták lapunknak. - A zenekar a múlt év novembere óta online koncerteket tart. A koncertek megtekintése ingyenes, így a jegybevétel hiánya, és a terembérlet, plusz a stream költségek a kiadási oldalon egyértelműen negatív oldalra billentik a mérleget, de a 2020-as költségvetési évben még egyensúlyban tudta tartani a zenekar a költségvetést – írta a MÁV Szimfonikus Zenekar. - A 2021-es év az állandó változások mentén indult, az online koncertek műsorai, a vendégművészek (karmesterek, szólisták) az épp aktuális körülményekhez igazodva cserélődnek, vagy elmaradnak. Az idei költségvetés e pillanatban bizonytalan, hiszen a támogatási összegek még nem állnak rendelkezésünkre (pl. az előadóművészeti többlettámogatás), de bízunk benne, hogy hamarosan megérkezik, és nyártól visszatérhet a közönség is. Bízunk abban, hogy számíthatunk majd újra a jelentős számú bérleteseinkre és az egyedi jegyvásárlókra – írtak reményeikről. A pénteki zeneakadémiai online koncertjük elmarad, a március 25- i Bartók Béla születésének 140. évfordulójára tervezett online hangverseny a Müpában e pillanatban kérdéses, de remélik, hogy megtarthatják. Ami a külföldi művészekkel való fellépési terveket illeti, a menedzsmentek rugalmasságát említik. - A nemzetközi koncertélet mindenütt a pillanatnyi járványhelyzethez alkalmazkodva működik. A művészek, menedzsmentek rendkívül toleránsak, és rugalmasak. A teljes nyitás esetén sem lesz bonyolult az elhalasztott koncerteket megtartani, mert minden ország más és más időben fog nyitni, így a szólisták, vagy karmesterek szabad kapacitását kell csak egyeztetni. Az elmaradt koncertek viszont nem pótolhatók belátható időn belül, hiszen az új évadra (2021/22) új műsorterv készül – zárul a MÁV Szimfonikusok válasza.