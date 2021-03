Elvettük a pénzedet, vegyél fel hitelt - ennyit ér egy magyar város a kabinetnek

Ha a parlament a megszokott ütemben ülésezne, akkor a kormányfőnek már most hétfőn fel kellett volna állnia az ülésteremben, hogy választ adjon a hétvégi oltási káoszra.

Csak március 16-án kedden kell majd Orbán Viktornak személyesen válaszolnia a parlamentben az ellenzéki képviselők kérdéseire. Pedig a hétvégi oltási káosz, az enyhén szólva hirtelennek és előkészítetlennek tűnő zárási intézkedések miatt nyilván bőven felmerültek volna kérdések. Ha a parlament a megszokott ütemben ülésezne, akkor a kormányfőnek már most hétfőn fel kellett volna állnia az ülésteremben, hogy választ adjon. Orbán Viktor tavaly decemberen válaszolt utoljára személyesen ellenzéki kérdésre, azóta egyszer beszélt a Parlamentben - a februári nyitó ülésen. Ebből is látszik, hogy enyhén szólva nem terheli túl a képviselőket sem a kormány, sem Kövér László házelnök a tavaszi parlamenti ülésszakban. A február 15-től június 14-ig tartó törvényhozási szezon 18 hetéből csak hét olyan lesz, amikor az Országgyűlés szavazni is fog, vagyis legalább a 199 képviselő felének jelen kell lennie, hogy a határozatképesség biztosítva legyen. Ezzel szemben lesz hét olyan hét, amikor egyáltalán nem lesz plenáris parlamenti ülés. Hogy hány hetente van ülés, az lehetne egyszerű technikai kérdés is, de könnyű belátni, hogy a parlamenti nyilvánosság elsősorban a mindenkori ellenzéknek kedvez. Az interpellációk, kérdések fontos szerepet töltenek be az ellenzék hatalom-ellenőrző szerepét illetően, legkésőbb minden negyedik alkalommal pedig a miniszterelnöknek vagy egy miniszternek személyesen kell ezekre válaszolnia. A kérdésben egyébként elvileg a parlament Házbizottsága dönt, a frakcióvezetőket tömörítő testületnek konszenzussal kellene elfogadnia az ülésrendet, ennek hiányában viszont Kövér László házelnök készíti el annak tervezetét, majd a kormánytöbbség fogadja el. - Sem a Ház vezetése, sem a Fidesz nem vette soha figyelembe az ellenzék véleményét az ülésrenddel kapcsolatban, szóval nem sok jelentősége volt az egésznek – mondta lapunknak egy ellenzéki képviselő. Egy fideszes forrásunk viszont arra hivatkozott, hogy mivel eleve kevés törvényjavaslatot kell megtárgyalniuk tavasszal, nem lenne értelme többet ülésezni. Tény, hogy a kormány parlamentnek benyújtott törvényalkotási programja is elég karcsú: a 18 hétre 27 törvényjavaslat jut, ezek egy része azonban eleve uniós jogharmonizáció, mások többnyire technikai jellegű, kisebb jelentőségű törvénymódosítások, amik nem igényelnek hosszas tárgyalást. Emiatt mondta lapunknak több ellenzéki képviselő is, hogy láthatóan kampányüzemmódba állította a kormány a parlamentet. Minél kevesebbet kell ugyanis a parlamenti munkára koncentrálni, annál több idő és energia jut arra, hogy a képviselők választókerületükben, vagy "terepen” kampányoljanak a következő hónapokban. - A Fidesz ahogy eddig, ezután is mindent elkövet, hogy csökkentse a parlament ellenőrző szerepét. Ezzel viszont nem csak a saját támogatóikat veszik semmibe, hanem azoknak az ellenzéki szavazóknak az akaratát is, akik teljesebb képet szeretnének kapni a kormányzati intézkedések valós hátteréről és hatásairól – mondta a Népszavának Arató Gergely, a DK képviselője. Harangozó Tamás, az MSZP képviselője szerint "bármennyire is tagadja a Fidesz, de nyilvánvaló, hogy tart az ellenzéki előválasztásoktól, és egyáltalán egy 2022-es választási vereségtől, ezért ilyen üres ez a parlamenti szezon és ezért tölthetnek a képviselőik a korábbinál is kevesebb időt az Országgyűlésben. Az MSZP frakcióvezető helyettese szerint a kormánypárt fű alatt valójában már elkezdte a kampányt, ezt szolgálja a tavaszi ülésszak menetrendje is, amit az ellenzék véleményének kikérése nélkül fogadtak el. A Fidesz-frakció sajtóosztálya megkeresésünkre írásban ezt válaszolta: "a Házbizottság január végi ülésén az LMP javasolta, hogy a tavaszi ülésszak előtt tartsunk hétpárti egyeztetést, ez egybeesett a mi elképzeléseinkkel is. Ehhez képest a február 4-i egyeztetésen egyetlen baloldali frakció sem jelent meg, hogy elmondja a véleményét a parlamenti működési renddel kapcsolatban. Ezután levélben tájékoztattuk őket arról, hogy a javaslatainkat írásban is elkészítjük és készek vagyunk azokat megvitatni a Házbizottság tavaszi ülésszakot előkészítő ülésén. Ott szintén nem vettek részt. Ezek után nem világos, hogy mit sérelmeznek".