Bárki beoltathatja magát Románia legfertőzöttebb városaiban

Meliza Haradinaj-Stubllát – egy vitatott eredetű videó nyomán – saját pártársa nyomta fel a választási panaszbizottságnál.

Lemondott Meliza Haradinaj-Stublla távozó koszovói külügyminiszter kedden, mert azzal gyanúsítják, hogy csalt a szavazatokkal az előrehozott parlamenti választásokon. A politikus emellett lemondott a Ramush Haradinaj volt miniszterelnök által vezetett Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártban betöltött minden funkciójáról is. Ugyanakkor a közösségi médiában közölte: lemondása nem a bűnösségének beismerését jelenti, és kizárólag azon erkölcsi károk miatt döntött így, amelyeket „rossz szándékú emberek” okoztak neki. Koszovóban február 14-én tartottak előrehozott parlamenti választásokat, a választási bizottság pedig lehetővé tette, hogy a végleges eredmények közlését követően panasszal éljenek, akik úgy érzik, rendellenességek történtek a szavazatszámláláskor. A Meliza Haradinaj-Stubllára vonatkozó panaszt a politikus párttársa, Florentina Gjergjaj nyújtotta be, mert úgy véli, hogy a beérkezett levélszavazatokkal manipuláltak, ami által ő és még egy politikus kevesebb szavazatot kapott, mint Meliza Haradinaj-Stublla, holott valójában többen voksoltak rájuk. A panaszbizottság azzal indokolta a panasz befogadását, hogy létezik egy videófelvétel is, amelyen három személy az AAK jelöltje javára történő szavazathamisításról beszél. A felvétel eredetisége nem bizonyított, és Meliza Haradinaj-Stublla is ennek bizonyítását kérte az ügyészségtől. Ramush Haradinaj pártelnök közölte: büntetés jár mindazoknak, akik manipuláltak a szavazatokkal. Az előrehozott parlamenti választáson a Szövetség Koszovó Jövőjéért nevű párt és koalíciós partnerei 7,07 százalékot szereztek, ami nyolc képviselői helyet jelent számukra a 120 tagú koszovói nemzetgyűlésben.