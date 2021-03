Szabad szemmel: Orbánnak különleges szerepe van egy stratégahadban

Sokasodnak a jelek miszerint a magyar miniszterelnök szövetségese is kirohan az Európai Néppártból.

Civil Liberties Union for Europe

A Társaság az Európai Szabadságjogokért Magyarországot is azok közé az európai államok közé sorolja , ahol a kormány saját jogköre aránytalan kibővítésére használta a járványt, ezért alapjogok kerültek veszélybe. A nemzetközi szervezet 14 országban mérte fel az állapotokat és a magyar helyzet kapcsán öt területen lát igencsak aggasztó jeleket:

A bíróságok függetlensége továbbra is veszélyben van, ezt mutatja, hogy milyen körülmények között nevezték ki az Országos Bírói Hivatal új elnökét.

A kormány újabb lépéseket tett a korrupció álcázására. A nemzeti vagyon újabb részét vitte ki alapítványokba, sőt még az alaptörvényt is módosította. Ily módon hatalomváltás esetén nehéz lesz visszacsinálni ezeket a lépéseket, hacsak nem szerez kétharmadot a jelenlegi ellenzék.

Központosították és korlátozták a fertőzéssel kapcsolatos tájékoztatást, főként a független sajtó csak igen nehezen jut érdemi információhoz. Megfélemlítik azokat, akik felvilágosítást tudnának adni. Megtorlás jár a hírek kiszivárogtatásáért. Erősödött és szervezetté vált a kritikus média lejáratása. A nagyközönség nem értesülhet a Covid-19-cel összefüggő fejleményekről, de az oltási stratégia sem publikus. A médiahatóság ugyanakkor elfogult döntéseket hoz, lásd a Klubrádiót.

A kormány nem tett eleget az Európai Bíróság határozatának, és változatlanul kötelezni kívánja az érintett civil szervezeteket, hogy tegyék közzé, ha külföldről kapnak támogatást.

A tájékoztatás szigorítása bizalmatlanságot kelt a hatalom lépései iránt, beleértve a járvány kezelését, ami azután hátráltatja a válság leküzdését. Az idevágó példa a kínai vakcina engedélyezése az európai ügynökség megkerülésével.

Azon kívül a kormány továbbra is rendeletekkel irányít és ez több alapjogot érint, miközben egyes rendelkezések nem is a vírus elleni harcra vonatkoznak. Új jogrend jött létre, amelyben sokkal nehezebben lehet áttekinteni, mit is csinál a végrehajtó hatalom. Ugyanakkor továbbra is anyagi eszközökkel korlátozzák az ellenzék vezette települések mozgásterét, valamint igyekeznek elhallgattatni a kritikus hangokat.

Deutschlandfunk

Terézia Mora nem lát esélyt arra , hogy a magyar kormány visszalépjen a kultúrharctól, amelynek sajnálatos módon a gyerekek isszák meg a levét az iskolákban. A Sopronból elszármazott és Németországban élő író, Esterházy több könyvének avatott átültetője Tóth Krisztina mellett állt ki ily módon, miután az szóvá tette, hogy hatóságok ásatag, idejét múlt szemléletet sugárzó művekkel hígították fel a kötelező irodalmat. Ezek után valóságos gyűlöletlavina indult meg ellene, még a közmédiában is. Ám Terézia Móra szerint ez megy évek óta: amikor valaki kivívja a hatalom nemtetszését, a közrádió és tévé ráengedi a vérebeit. Tóth Krisztina esetében ebbe beleértendő, hogy előnytelen fotókat közöltek róla és még azt is felrótták neki, hogy egy roma kislányt fogadott örökbe. Ám a helyzet egyhamar aligha fog változni – mutat rá Terézia Mora, mert az embereknek édes mindegy, mit csinál a Fidesz. Ha nem izgatják meg a lepusztult egészségügy, vagy a korrupció miatt, akkor miért háborodnának fel azon, hogy mit oktatnak az iskolákban. Az ő régi magyar tanára ugyanakkor arra panaszkodik, hogy nem tudja, miként tanítson bizonyos könyveket, úgy, hogy az ne legyen agymosás a gyerekek számára. Ideértve Herczeg Ferenc senki által nem ismert összes művét és a nyíltan antiszemita Wass Albertet. A lap hozzáteszi, hogy az Orbán-kormány nem sokra tartja a liberális Európa demokratikus alapértékeit. Keményen beleszól a tantervbe. A kortársi irodalom tabunak számít. Kertész Sorstalanságát kivette a kötelező kötetek közül.

Euronews

Nem sok jóra számít Orbán Viktor részéről a Néppárttal történt szakítás után a román liberálisok egyik EP-képviselője. Dragos Tudorache, aki volt bíró, majd dolgozott az EU-ban és az EBESZ-ben, legutóbb pedig Ciolos szakértői kormányában a belügyi tárcát vezette, úgy véli: senki se higgye, hogy a Fidesz túlságosan mellre szívná a fejleményt, vagy elszégyellné magát és új politikára váltana át. Ehelyett fokozza a retorikát, még szégyentelenebbül azt fogja hangoztatni, hogy ő a kereszténység utolsó védelmezője. Ezen felül változatlanul magyar és európai közpénzből működteti a propaganda gépezetét. A jövőben is harsogni fog és telerakja plakátokkal az óriási hirdetőtáblákat, miszerint ő védi egész Európát a migránsoktól, a gonosz Sorostól és a tehetségtelen brüsszeli politikusoktól, akik egész idejüket annak kifundálásával töltik, miként árthatnának Orbán szavazóinak. Ő az a vezető, aki nemigen bán meg bármit is, viszont mindent és mindenkit feláldoz, a saját népét is beleértve, a maga politikai céljaira. De vajon a magyarok megérdemlik-e, ami ezek után vár rájuk? Hiszen országuk elszigetelődött egy tekintélyelvű vezér alatt, aki a maga érdekeinek megfelelően fordítja ki a valóságot. Összekeveri a nemzet sorsát saját politikai túlélésével. Mostanában Európa-ellenes stratégák egész hada dolgozik azon, hogy repedéseket találjon az EU-n és ebben különleges szerepet visz Orbán és pártja. Hogy ennyi ideig lehetett a Néppárt tagja, az sokat segített neki, hogy felépítse illiberális rendszerét, továbbá megossza az EU-t. Most pedig a mártírt alakítja. A válságokat is arra használta, hogy politikai előnyökhöz jusson. De most már látni, milyen veszélyekkel jár az, ha Európai ilyen esetekben habozik közbeavatkozni. A tét a demokrácia jövője. A Fidesz továbbra is hatalmon van, Orbán pedig a szélsőségesekkel próbál szövetségre lépni, Európán kívül is. Szóval, egy lidércnyomásra kell felkészülni. Ily módon azonban nyugodtan lehet úgy tekinteni a magyar politikusra, mint aki akaratán kívül nagyon sokat tett az integrációért, hiszen megmutatta, miért van szükség az egységes földrészre, közös víziókkal.

Süddeutsche Zeitung

A német külügyminiszter az autokrata kínai és orosz rendszer elleni közös küzdelemre szólította fel az amerikai kormányzatot. Maas igen átfogó külpolitikai koncepciót vázolt a washingtoni Brookings Intézet új tanszékének avatóján – a válság miatt online. Azt hangsúlyozta, hogy Európának és az USÁ-nak szövetségben kell visszavernie Moszkva és Peking fenyegetéseit. Együtt kell cselekedniük, amikor a két tekintélyuralmi rezsim próbálja aláásni a biztonságot, a jólétet, a demokráciát, az emberi, illetve nemzetközi jogokat. Jelezte, hogy Németország készen áll a transz-atlanti New Dealre. Rámutatott, hogy a vakcina diplomáciából rendszerek versengése lett. De sikerre kell vezetniük a járvány elleni nemzetközi megoldásoknak, mert különben azok kerekednek felül, akik szerint az autokráciák jobban meg tudnak vívni a bajokkal. Mint mondta, az összefogás döntő a demokrácia túlélése szempontjából. Szavaira ráerősít, hogy az Európai Külügyi Szolgálat legújabb jelentése szerint Németország az orosz dezinformációs hadjárat első számú célpontja. Továbbá a Microsoft szerint kínai állami hackerek módszeresen kiaknázzák a nyugati rendszerek biztonsági hiányosságait, főleg az Egyesült Államokban. Védelmi megbízásokat teljesítő cégek, továbbá főiskolák és ügyvédi irodák számítógépes hálózatába hatolnak be.

Guardian

Utoljára a 2 világháború érintett ennyi embert, mint a mostani vírusválság, csak most az európaiak közös ellenség ellen csatáznak – állapítja meg Timothy Garton Ash . Az oxfordi történész professzor az boncolgatja, hogy az EU megerősödve, vagy netán meggyengülve kerül majd ki a bajból, ha alábbhagy a szolidaritás és napvilágra kerülnek a különféle hosszú távú következmények. Mint írja, az unió idáig hatalmas sikerként könyvelheti el a válságkezelési alapot, ugyanakkor óriási pofon volt számára a vakcinák közös beszerzése. Magyarország és a másik három visegrádi állam orosz és kínai oltóanyagra ácsingózik, míg Ausztria és Dánia Izraellel közösen akarja megszervezni a gyártást. Személyes kudarc ez von der Leyen és az illetékes biztos számára. Brüsszel inkompetensen járt el, részben, mert itt nemzeti hatáskörről van szó, részben pedig azért, mert nem ért a feladathoz. De persze a keze meg van kötve, hiszen 27-féle érdeket kell egyeztetnie, nem beszélve a három európai intézményről és a pártcsaládokról. De gyorsan kellett cselekedni, kockázatot kellett vállalni, az életet a bürokrácia elé kellett sorolni. Ám jobb lett volna, ha Brüsszel csupán közvetít a kisebb országok érdekében, nehogy azokat eltapossák a nagyok a vakcinákért folyó tülekedésben. A tanulság, hogy a mandátumából hátralévő 3 évben az EU-nak arra kell összpontosítania, hogy mit tehet a polgárokért. Ennek első állomása, hogy a vakcina igazolások segítségével tegye lehetővé ismét a szabad utazásokat, mert az nagy vívmány. Azon felül szélsebesen, hatékonyan és bürokráciamentesen szét kell osztania a 750 milliárdos segélycsomagot. Ekkora feladattal még nemigen került szembe az unió. Ezért a Nike mottóját kell követnie, miszerint: csak csináld!

