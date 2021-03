Áldozati versengés

A nagy titkolózás után kiderült, mi lesz a 16 ezer orvosi eszköz egy bizonyos hányadának sorsa.

A kabinet nagylelkű is volt: szintén a szerda este jelent meg, hogy 18 lélegeztetőgépet kap Uganda, hogy a kampalai Mulago Kórház Komplexumban folyó gyógyítást segítse. A most megjelent információk már bővebb képet adnak, mit tervez a kabinet az eszközökkel. Bár továbbra sem tudni olyan alapvető információkat, mint hogy hol tárolják a berendezéseket, mennyi a stratégiai mennyiség, hányat üzemeltek be eddig. Mint lapunk is megírta , legyen az országgyűlési képviselő vagy újságíró, egyformán lepattannak, ha szeretnének többet megtudni a kérdésben.