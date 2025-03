Viták kísérték az emléknapot

Kétszer is meggyilkolták a holokauszt hatmillió áldozatát: először a hetven évvel ezelőtti népirtáskor, és "most újra meggyilkolják őket azzal, hogy eltorzítják és kitörlik sorsuk emlékét". Erre figyelmeztetett a holokauszt nemzetközi emléknapján Izrael budapesti nagykövete, Ilan Mor. Itthon is megemlékeztek az évfordulón, ám hiába tett közzé nyilatkozatot Orbán Viktor kormányfő, az emléknapot beárnyékolták azok a jelenségek, melyek - olykor a kormány illetve a Fidesz támogatásával - a történelemhamisítást célozzák.