Kiderültek a részletek - Még az EP-képviselőkre is kiterjedne a 25 éven aluliak adómentessége

Az ország nyakig áll koronavírus-járványban, ennek ellenére kormány legfontosabb feladata volt, hogy a parlament elé terjessze a 25 évnél fiatalabbak adókedvezményének tervezetét. Erre szerda este kerítettek sort. A javaslat nem az egységes jövő évi adócsomag részeként, hanem önálló javaslatként került a parlament elé, jelezve, hogy ez fontos politikai (választási) kérdés. A javaslat további sajátossága, hogy az bár kőkemény adótörvény, azt mégsem Varga Mihály pénzügyminiszter, hanem Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Novák Katalin családügyi miniszter jegyzi. A most már a parlament előtt levő javaslatból kiderül, hogy nem adómentességről, hanem adóalap-csökkentő kedvezményről van szó, amit az előző év közepi átlagbér mértékéig vehetnek igénybe az érintettek. A törvényjavaslat indokolása szerint ez 2020 júliusában 401 847 forint volt, bár nem világos, hogy ezt miért közölte a kormány, hiszen a 2022-re érvényes a határösszeg a 2021 júliusi átlagbér lesz. Azok akik jövőre töltik be a 25. életévüket, a születésnapjuk hónapjáig vehetik igénybe, az azt követő hónapokban már nem - vagyis a kedvezmény tört évre is igényelhető. A törvényjavaslat szerint nem csupán a munkajövedelmekre terjedne ki a kedvezmény, hanem őstermelői jövedelem, európai parlamenti, önkormányzati képviselői illetmény után is igénybe vehetik a fiatalok. Teszik mannak ellenére, hogy az EP-jövedelmek havi több millió forintra rúgnak, és az sem igazán érthető, hogy e körben mi indokolja az szja elengedését, miközben az országgyűlési képviselőket nem vették fel a listára. Nem lehet viszont a kedvezményt igénybe venni a munkáltatótól kapott végkielégítés után. Mint ismert, a miniszterelnök január első napjaiban jelentette be a kedvezmény ötletét, ezzel ráfordult a 2022-es választási kampányra. Azóta ugyan beütöttminden eddiginél súlyosabb harmadik hulláma, de láthatóan ez nem változtatott a kormány prioritásain. Pedig a javaslat évente akár 140 milliárd forintjába is kerülhet az adófizetőknek. Becslések szerint mintegy 280 ezer olyan fiatal adózó- választó van, akinek a kedvezmény havi 45 ezer forintos plusz nettó jövedelmet jelent átlagban. Ugyanakkor Orbán Viktor egy évvel ezelőtt még azt ígérte , hogy a kormány dolgozik a háromgyerekes nők teljes adókedvezményén, ám ez szép csendben lekerült a napirendről. Tavaly január óta viszont életbe lépett az a szabály, hogy azoknak a nőknek, akik négy gyermeket szültek, egy fillér személyi jövedelemadót nem kell fizetniük. Ugyan ez jelenleg is érvényben van, ám hogy ennek mi a társadalmi haszna, azt világosan soha nem fejtette ki a kormány. A fiatalok mostani kedvezményét a Novák Katalin által jegyzett javaslat a fiatalok munkaerőpiaci részvételének, önálló életkezdésének és családalapításának elősegítésével indokolja.