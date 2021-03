Kövér László 8,2 millió forintos pénzbüntetést szabott ki Tordai Bencére

A harmadik hullám kezdete óta a kórházi ápoltak száma megduplázódott, és megháromszorozódott a lélegeztetésre szorulók száma.

Már négy hónapja, hogy bevezették a koronavírus-járvány elleni védekezéseket – emlékeztetett Kiss Róbert alezredes az Operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Felhívta a figyelmet arra, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából több magánszemély a főváros több pontján is gyülekezésre szólított fel. Közölte, hogy a gyülekezés jelenleg az egészségünket is veszélyezteti, és a védekezés szabályai alapján tilos is, ezért mindenkit arra kért, hogy kerülje a gyülekezést. A hosszú hétvégét megelőzően azt kérte, hogy mellőzzük a nagybevásárlásokat azért, hogy elkerüljük a csoportosulásokat. A rendőrségi adatokat ismertetve közölte, hogy az elmúlt napon 507 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. Vendéglátóhelyet csütörtökön nem kellett bezáratnia a hatóságnak. A kijárási tilalommal kapcsolatban 380 alkalommal intézkedtek a rendőrök. Ismét emelkedett az elrendelt házi karanténok számok: csütörtökön 7292 karantént rendeltek el. Így már megközelíti az 50 ezret az elkülönített személyek száma, hiszen jelenleg 48 674 karantén van az országban. Tavasz óta a járványüggyel kapcsolatban 549 büntetőeljárást rendeltek el, eddig 109 gyanúsítottat hallgattak ki. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy rekordmagas, 9011 az új fertőzöttek száma , ezzel a járvány kezdete óta összesen 498 183-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 130, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 627-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 346 904, de az aktív fertőzöttek száma is már 134 652-re emelkedett. Kórházban 8718 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 949-en vannak lélegeztetőgépen. Erről azt mondta, hogy a harmadik hullám kezdete óta a kórházi ápoltak száma megduplázódott, és megháromszorozódott a lélegeztetésre szorulók száma. Az emelkedést a brit vírusmutáció gyors, közösségi terjedésével magyarázta.

Közlése szerint a fertőzöttek átlagéletkora 46 év.

A már beoltottak száma 1 229 827, ebből 351 694-en már a második oltást is megkapták. Az oltásokat a hosszú hétvégén is folytatják. Megerősítette, hogy az Európai Unióban is jóváhagyták a Johnson and Johnson vakcináját , amelyből Magyarország 4 360 000 adagot kötött le. Ebből egyetlen oltás is elegendő. Ez elmondása szerint hasonló az AstraZeneca, és a Szputnyik V technológiájához, amely antigénként viselkedve kiváltja az ellenanyag-választ a fertőzésre.