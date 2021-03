A budapesti bordélykéj

Nem baj, ha csúnya, csak ne ártson. Komolyan mondjuk, mert viccnek durva lenne: a divat eszelős vadhajtásai sok tragédiát okoztak, nőket és férfiakat tettek tönkre, nyomorítottak meg az elmúlt évszázadokban.

„Az öltözködéssel egyáltalán nem kell törődni” – ajánlja Márai Sándor Füves könyve. Az emberiség azonban fittyet hány az író intelmére, a divatok minden korban fontosak voltak a civilizált társadalmakban, főleg az előkelőbb rétegekben. Keveseknek adatott meg az a luxus, egészen a múlt század közepéig, hogy szabadon, kötelező érvényű elvárások és tilalmak nélkül választhassák meg öltözéküket. Ma már hihetetlenül hangzik, hogy az 1940-es években letartóztattak nőket az Egyesült Államokban, amiért nyilvánosan nadrágot viseltek. Az azt megelőző évszázadban, a viktoriánus Angliában brutális ruhadarabokat kényszerítettek a nőkre. Feminista szerzők hangsúlyozzák, hogy a fér­fiak diktálta divatok sokszor az elnyomást szolgálták. Ugyanakkor az áldozatok között férfiak is akadtak, példa erre a merev, magas nyakú inggallér, szintén a XIX. századból (lásd keretes írásunkat).

Korzett és krinolin

A nyugati kultúrában a kényelmetlen és káros divat klasszikusa a fűző (más néven korzett). A darázsderék iránti vágy merev ketrecbe kényszerítette viselőjének felsőtestét. A bálnacsonttal, később fémpántokkal merevített szerkezet túlhúzva összeszorította a tüdő alsó lebenyeit, ezért fuldokoltak benne a nők. Természetellenes testtartásban álltak órákig, az oxigénhiánytól sokan elájultak. Hordása gyakran idézett elő emésztési zavart, néha bordatörést vagy belső vérzést is. Feldörzsölte a bőrt, a seb elfertőződhetett. Néhány híján száz olyan kóros állapotot számoltak össze, amelynek kialakulásában bűnös lehetett a korzett. Szélsőséges esetben a megpattanó fűző felnyársalta viselőjét. A karcsúságőrület miatt volt, aki kioperáltatta a lengőbordáját – a kezdetleges plasztikai műtét oroszrulettel ért fel a penicillin felfedezése előtt. Néha férfiak is fűzőbe sanyargatták magukat, hogy elrejtsék a pocakjukat. A korzett méltó párja a krinolin, R. C. Milliet találmánya (1856), ami jó tartást ad a hosszú szoknyának. Elsőre nem is gondolná az ember, milyen balesetveszélyes kreatúra a belső kerettel merevített, lószőrrel kitömött, nehéz és terebélyes ab­roncs­szoknya. Hogy rém kényelmetlen, az látható, gyakorlatilag leülni sem lehet az alul akár hat láb (több mint 180 centiméter) átmérőjű ruhadarabban. De ez csak a kisebbik baj volt vele. Lángot fogott a gyertyáktól, és ha az áldozat nem tudott kiszabadulni, benne égett. Volt olyan hölgy, akit a viharos széllökés a tengerparti sétányról a vízbe taszított, és megfulladt. Lovas kocsi is könnyen elgázolhatta a nehézkes szoknyaketrecben kínlódó járókelőt. Egyszer templomtűz idején hiába tárták ki az oldalsó kisajtót, ott kri­no­linjuktól nem fértek ki a menekülő asszonyok, amiből pánik és tömegszerencsétlenség lett. Alighogy leáldozott a gyilkos ruhadarab divatja, az új módival átestek a ló másik oldalára. Olykor szó szerint is. A hobble térdben vagy bokában összefogott, hosszú szoknya volt. Járni alig lehetett benne, legföljebb pingvin módjára tipegni. Az utolsó békeévek hóbortja szintén sok balesetet idézett elő. A villamos magas peremére sem tudtak biztonságosan fellépni viselői, nemhogy félreugrani, elszaladni bármely közelítő veszély elől. E szerencsétlen „bicegőszoknyákat” végül elsodorta a történelem, nevezetesen az első világháború. Amíg a férfiak lövész­árkokban gyilkolták egymást, a hát­országban a nők helytálltak, kifogástalanul üzemeltették a gyárakat, még a hadiüzemek feszített ütemű működtetése sem okozott gondot. Forradalmi változás jött: a nőket többé nem lehetett visszaparancsolni a konyhába és a bölcső mellé. Lépésről lépésre haladt az emancipáció. Ma már a nyugati nő kedvére öltözködhet, vagyis… erre még visszatérünk.

Deformált testek

A világ más tájain, távoli kultúrákban sokszor hátborzongató „divatok” szedték áldozataikat. A női test átformálásának hírhedt példája az indokínai nyaknyújtás. A padaung törzsben a hosszú nyakú nőket tartották szépnek, ezért a lányok nyakát kamaszkoruktól fémkarikákkal erőszakosan nyújtották. A spirál deformálta a kulcscsontot és a felső bordákat (a fájdalmat nem enyhítette, hogy a néphit szerint egyszersmind óvott a tigrisharapástól is). A házasságtörő nőt hagyományosan a nyakék eltávolításával büntették, anélkül elcsökevényesedett nyakizmaival a fejét is alig bírta tartani. Ehhez képest a menyasszony arcának tetoválása, ami némely észak-afrikai beduin törzseknél jellemző, gyengédségnek tűnik: szimbolikájában inkább jegygyűrű, mint marhabillog (mindenesetre valahol a kettő között). Ezek a divatok egyértelműen a nő birtoklását fejezték ki, akárcsak a középkori Európa beteg találmánya, az erényöv. Kínában a lányok lábfejét kötötték el, mint tudjuk. Már ha valóban tudjuk, mit takar az „elkötés” eufé­mizmusa. A horror, ahogy Jung Chang családregényében, a Vadhattyúkban részletesen leírja nagyanyja megpróbáltatásait, sokkolhatja a készületlen olvasót. A tortúra kétéves korban kezdődött, akkor törték el először a kislány lábujjait egy kővel (a két nagylábujj kivételével). Az összezúzott lábujjakat lefelé, a talpához szorították, feszesen lekötözték, és úgy hagyták. A műveletet újra és újra megismételték. A kislánynak iszonyú fájdalmai voltak, sírva könyörgött. De az anyja pityeregve azt felelte, tűrnie kell a jövendő boldogságáért, mert elkötetlenül nem kaphatna jó férjet. Az első, amit a leendő vőlegény rokonai megvizsgálnak, a lábfeje lesz. Nehogy az anyósjelölt, miután szemügyre vette, színpa­dias rosszallással ejtse el szoknyája szegélyét. Úgy tartották, a „nagy” (tehát a normális) lábfej szégyen a családnak. (A nagymama egy hadúr ágyasfelesége lett, elnyomorított láb­ujjaiból a körmök élete végéig gyötrelmesen belenőttek a talpába.)

Platformtalpú, tűsarkú

Az európai lányok lábujjait nem törték össze, mégsem mindig hordhattak kényelmes lábbelit. A cho­pine magas talpú cipő, viselőjének magas társadalmi állását fejezte ki a reneszánsz Itáliában, azonkívül a ruhát is óvta az utca sarától. Talpa parafából készült, felsőrésze díszes bőrből, bársonyból, amellyel a talpat is bevonták. Egyre magasabbra és magasabbra nőtt, már felvenni sem bírták segítség nélkül; a rekordpéldány gólyalábra emlékeztet, majdnem nyolcvancentis. Nem csoda, hogy a korzetthez meg a krinolinhoz hasonlóan bajos benne a mozgás. Ám ez nem ártott meg népszerűségének, egyforma lelkesedéssel egyensúlyozott patrícius asszony és utcalány. Félméteres talpukon a hölgyek könnyen megbotlottak, nagyokat estek. Végül annyi balesetet okozott a cinquecento holdjárója, hogy Velencében betiltották. Ám azóta diadalmasan visszatért, a modern platformtalpú képében. A life.hu életmódportál meglátása szerint „a Spice Girls nem tudott, de még Lady Gaga sem tud újat mutatni a cipők terén!”. Ezzel újra elérkeztünk a mába, vissza a nyitva hagyott kérdéshez, hogy a Nyugat emancipált nője valóban szabadon öltözhet-e manapság. Néhány éve heves indulatokat kavart egy hosztesz esete Nagy-Britanniában. Nicola Thorpot hazazavarta a főnöke, mert lapos cipőben jelent meg a munkahelyén. A fiatal nő arra hivatkozott, hogy egész nap vendégeket kísérget a recepcióról a tárgyalókba, fáj a lába, nem bírja végig tűsarkokon. Támogatására rövid idő alatt 150 ezernél többen írtak alá egy petíciót, új törvényt sürgetve. Ám a londoni parlament azóta sem korlátozta a munkaadók jogait, így a munkahelyi dress code-ban továbbra is előírhatják a kényelmetlen lábbelit. Természetesen csak nőknek, ami egyértelmű diszkrimináció. Az ügyet vizsgáló bizottság jelentésében több száz nő panaszát sorolta fel, akiket megviselt a kötelező tűsarkú.