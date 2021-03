2025 végéig biztos Marco Rossi marad a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Kínai páros győzte le a magyar teniszezőt és orosz partnerét.

Az ötödik helyen kiemelt Babos Tímea, Veronika Kugyermetova duó az elődöntőben búcsúzott az 1,835 millió dollár (567 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás női tenisztorna párosversenyében. A magyar-orosz kettőst pénteken a Ji-fan Hszü, Csao-hszüan Jang kínai páros győzte le két szettben, 1 óra 24 perc alatt. A 36 perces első játszma nyitányaként a kínai kettős 30-ra nyerte el Babos adogatását, ám erre azonnal jött a válasz. A negyedik játékban a magyar-orosz kettős újra bréklabdához jutott, de nem tudta kihasználni. Ezután Hszü és Jang újra elnyerte a magyar játékos szerváját, majd ezt a bravúrt 5:3 után megismételte – olvasható a soproni játékos honlapjának beszámolójában. A második felvonás jelentős részében a magyar-orosz kettős vezetett. Babos és Kugyermetova brékkel kezdett, majd 3:1-re is vezetett. A hatodik gémben az orosz játékos elveszítette az adogatását, de azonnal érkezett a válasz. Sőt, Babos hozta a szerváját, 5:3. A folytatásban aztán Hszü és Jang volt a pontosabb: 5:4 után elnyerték Kugyermetova adogatását, majd 6:5-re fordítottak. Ekkor Babos szervált, volt 30-0 is, de végül az ellenfélé lett a gém, így az elődöntő is.