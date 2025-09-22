Hargitay nyugalmat szeretne

Nincs könnyű helyzetben Hargitay András, a magyar úszóválogatott frissen kinevezett szövetségi kapitánya. A szakembernek végre nyugalmat kellene teremtenie a medencében és azon kívül is, ugyanis mostanában sorra robbannak ki a sportág körüli botrányok. December közepén az ötszörös világbajnok Hosszú Katinka bírálta élesen a magyar szövetséget mondván, a sportági vezetők elvárják a világszínvonalú eredményeket, de az ő oldalukról közel sem biztosított a világszínvonalú háttér. Előző hét kedden pedig kiderült, Kiss László, a válogatott volt kapitánya 1961-ben két másik úszóval megerőszakolt egy fiatal lányt, amiért három év börtönre ítélték. Hargitay lapunknak arról beszélt, hogyan próbál újra rendet teremteni a sportág körül, valamint szóba került Hosszúval való kapcsolata is.