A szövetségi kapitány egy olasz sportlapnak nyilatkozott. Állítja, a miniszterelnök nem szól bele a munkájába.
„Magyarországon mindig félig üres a pohár” – mondta Marco Rossi, aki rendre értékeli a nemzetet, miközben 70. mérkőzésén vezényelte hazánk válogatottját. Ily sok meccses jubileum egyrészt elismerést érdemel, másrészt alkalmas a pohár vizsgálatára, azaz a számvetésre. Íme, az eddig 34 győzelmet, 16 döntetlent és 20 vereséget számláló Maestro szövetségi kapitányi éveinek mérlege.
A páros Bíró Attilát váltja a nemzeti csapatnál, akit két héttel ezelőtt, nyolc év után mentettek fel posztjáról.
Munka, fejlődés, lépésről, lépésre! – ezzel a jelmondattal veti bele magát a munkába Varga Zsolt.
Csapata vasárnap az Európa-bajnokság budapesti nyolcaddöntőjében 2-0-ra kikapott az előzetesen esélytelenebbnek tartott csehektől.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerint az olasz szakember stabilitást ad a válogatottnak.
A magyar labdarúgó-válogatott tegnap kinevezett új szövetségi kapitánya, Georges Leekens magyar szakemberekkel látna munkához.
A volt szövetségi kapitányok abban egyetértenek, hogy mindenképpen hazai szakembert szeretnének a labdarúgó-válogatott éléről távozó német megüresedett helyére.
"A nemzetközi bírói testületek működése, a fogathajtók felé irányuló nem következetes értékelési szisztémája számomra már elfogadhatatlan mértéket öltött" - indokolta döntését Tóth Tamás, a magyar kettes- és négyesfogathajtó válogatott szövetségi kapitánya a szövetség elnökének, Lázár Vilmosnak, illetve Stróbl Dorottya főtitkárnak címzett levelében.
A finn Jarmo Tolvanen lett a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya.
Stefan Svitek távozik a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.
A magyar vízilabda-válogatott élére decemberben kinevezett korábbi olimpiai bajnok pólós, Märcz Tamás azt követően, hogy az óév utolsó napján megnevezte stábjának tagjait és kihirdette első keretét, a legutóbbi hétvégén, Szolnokon megtartotta első edzéseit a pólóválogatott élén. A szövetségi kapitánnyal az első találkozás tapasztalatairól, illetve a jövőképről beszélgettünk.
A magyar férfi vízilabda-válogatott decemberben kinevezett, január 1-től regnáló szövetségi kapitányát, Märcz Tamást Szűcs Levente váltja a játékosként olimpiai bajnok szakember által korábban dirigált klub, a BVSC-Zugló élén – közölte tegnap a fővárosi egylet honlapja.
Kétkörös titkos szavazást követően tegnap Budapesten Märcz Tamást, a BVSC férfi vízilabdacsapatának vezetőedzőjét választotta szövetségi kapitánynak a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöksége. A játékosként olimpiai bajnok szakemberre 13 jelölt közül esett a választás.
A múlt pénteki határidőig tizenhárman adták le pályázatukat a Magyar Vízilabda-szövetséghez (MVSZ), amely ma elnökségi ülésen, titkos szavazással dönti el, ki lesz a férfi válogatott új szövetségi kapitánya. Eldől tehát, ki veszi át az irányítást Benedek Tibortól, aki októberben jelentette be, nem kívánja megújítani december végén lejáró szerződését.
Nem hosszabbítja meg szerződését Jan De Brandt, a női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Halálának centenáriuma alkalmából - a család közleménye szerint - szerdán emlékülésen idézték fel az 1916. november 9-én, Petrozsény térségében meghalt egykori kiváló játékos és edző jelentős cselekedeteit, majd katonai tiszteletadással megkoszorúzták a sírját a Fiumei úti temetőben.
A világbajnoki selejtezősorozat első fordulója után távozott posztjáról Magnus Pehrsson, az észt labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
A Belga Labdarúgó Szövetség menesztette a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Marc Wilmotsot, akinek irányításával a csapat negyeddöntős volt a franciaországi Európa-bajnokságon - írja az Origo.
A labdarúgó Európa-bajnokság több csapat számára kiválóan sikerült. Ilyen volt a csoportelsőként továbbjutó magyar válogatott, a negyeddöntőig menetelő Izland, vagy az elődöntőben még mindig versenyben lévő Wales.
Leváltották a szerb labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Radovan Curcicot.
Nincs könnyű helyzetben Hargitay András, a magyar úszóválogatott frissen kinevezett szövetségi kapitánya. A szakembernek végre nyugalmat kellene teremtenie a medencében és azon kívül is, ugyanis mostanában sorra robbannak ki a sportág körüli botrányok. December közepén az ötszörös világbajnok Hosszú Katinka bírálta élesen a magyar szövetséget mondván, a sportági vezetők elvárják a világszínvonalú eredményeket, de az ő oldalukról közel sem biztosított a világszínvonalú háttér. Előző hét kedden pedig kiderült, Kiss László, a válogatott volt kapitánya 1961-ben két másik úszóval megerőszakolt egy fiatal lányt, amiért három év börtönre ítélték. Hargitay lapunknak arról beszélt, hogyan próbál újra rendet teremteni a sportág körül, valamint szóba került Hosszúval való kapcsolata is.
Egy hónappal az Európa-bajnokság előtt, a riói olimpia közeledtével valóságos össztűz zúdul a magyar úszósportra, ami irdatlan károkat okozhat - jelentette ki Hargitay András.
Hargitay András lett a magyar úszóválogatott új szövetségi kapitánya.
Ha néhány nappal ezelőtti érkezik, áprilisi tréfának hihettük volna a hírt, mely szerint José Mourinhót szemelte ki a válogatott szövetségi kapitányának a Szíriai Labdarúgó Szövetség (FASF).
Fő kiemeltként, az első kalapból várhatja az Európa-bajnok magyar női vízilabda-válogatott - Ausztrália társaságában - a nyolccsapatos riói olimpiai torna sorsolását, amelyet Triesztben, a férfi olimpiai selejtezőtorna zárónapján, jövő vasárnap ejtenek meg.