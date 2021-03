Timmermans szerint tragédiához vezetett volna, ha az EU-tagállamok nem közösen vásárolnak vakcinát

Eddig 51 országban engedélyezték a Szputnyik V vakcinát.

Mintegy hétmillió embert oltottak be a világon eddig az orosz Szputnyik V vakcinával - jelentette be Alekszandr Gincburg, az orosz oltóanyagot kidolgozó Gamaleja Intézet igazgatója a Szolovjov.Live YouTube-csatornának adott, a hétvégén több orosz hírügynökség által szemlézett interjújában. Eszerint Gincburg közölte, a védőoltást talán hétmillió ember kaphatta meg eddig a világon. Elmondta azt is, hogy megkezdődött a Covid-19 ellen elsőként kifejlesztett orosz oltóanyag tesztelése a rákbetegeken. Az akadémikus szerint a vakcináció idején ellenjavallt a kemoterápia és a sejtosztódást gátló készítmények szedése. A Szputynik V az Oroszországban január 18-án megkezdődött tömeges oltáskampány fő vakcinája, az oltóanyag használatát eddig 51 országban engedélyezték. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes március 5-én azt mondta, hogy a koronavírus elleni vakcina első komponensét ötmillió, mindkettőt pedig mintegy 2,5 millió ember kapta meg. Három nappal korábban Golikova úgy vélekedett, hogy Oroszország augusztusra érheti el a kollektív (nyáj-)immunitást, amelynek eléréséhez szerinte 60 százalékos lakossági átoltottság szükséges. Mihail Mursako egészségügyi miniszter szerint ez a szint júliusra is elérhető. Mihail Misusztyin miniszterelnök március 5-én úgy fogalmazott, hogy őszre lényegében be kell fejeződnie az orosz lakosság Covid-19 elleni tömeges oltásának. Gincburg mostani nyilatkozatában ezzel szemben azt tartotta valószínűnek, hogy Oroszország novemberre éri el a 70 százalékos lakossági átoltottságot.